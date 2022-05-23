姓名有「端午節」送飲料 「bb.q CHICKEN」首插高雄

迎接端午節到來，連鎖韓國炸雞「bb.q CHICKEN」將於5月31日起推出期間限定「端午好食雞」套餐，優惠價現省48元；姓名中有「端、午、節」任一字，購買端午好食雞套餐，還可加贈「韓國氣泡飲」1罐。另外高雄首間門市「高雄民裕店」即將於5月26日正式開幕，試營運期間現享9折，還有會員加贈炸年糕、外帶指定餐點送電影折價券等不同優惠。

bb.q CHICKEN本次推出的「端午好食雞」套餐，內含半半炸雞1份，以及公辰老奶奶魷魚ㄒ1份、黃金炸物3選2、氣泡飲料2選2。其中公辰老奶奶魷魚還可選擇原味或是期間限定的韓式醬燒風味。套餐原價1,033元，優惠價985元。5月31日至6月19日期間，姓名中有「端、午、節」任一字者，內用或外帶自取「端午好食雞」套餐，即可加贈韓國進口氣泡飲1罐，共有3種口味可供選擇。（每套限贈1罐）

bb.q CHICKEN進入台灣已經第3年，目前於雙北、桃園、台中、台南等地，共計開設18間門市。自5月26日起，將再開設高雄首間門市「高雄民裕店」，提供內用外帶外送服務。為慶祝新店開幕，5月24、25日試營運期間，可享外帶自取9折優惠；5月26日開幕當天，內用或外帶全雞餐點，可獲得電影「犯罪都市2」100元折價券。6月17日前成為享聚卡會員，可獲得「炸年糕兌換券」1份（價值88元）。