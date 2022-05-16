日本熱銷第一！原裝「月桂冠檸檬清酒」全聯買得到

日本甫上市就掀起網友熱烈討論、在日本熱銷NO.1的利口清酒——「月桂冠檸檬清酒」，即日起在全台全聯福利中心原裝上市，國人不用搭飛機飛日本，就能喝得到100%的日本原裝滋味。

日本居酒屋酒單上的「武士岩」，是日式道地雞尾酒譜，也是上班族夜晚放鬆的必點酒款之一。月桂冠以此酒譜開發出黃金比例的「檸檬清酒」，以京都伏見水釀製、四段式的釀酒工藝造就口感圓潤的清酒為基底，加入檸檬汁調和黃金比例，入口後可以感受到檸檬的香氣，8%的酒精度非常適合小酌；以清酒為基底，讓尾韻沒有酒精感，取而代之是圓潤平衡的酸甜清爽，酸甜的口感非常受歡迎。

純飲之外，也推薦透過一點小變化，讓酒款有更多不同的飲用方式。除了加入冰淇淋變成「漂浮武士」；也可以加點氣泡水，成為「檸檬沙瓦」；亦或是添加薄荷葉，變身為「日式Mojito」。不管是在家享受微醺氛圍，或是聚會、露營來點不一樣的酒譜，都非常適合。

日本原裝「月桂冠檸檬清酒」即日起在全台全聯上市開賣，每瓶500毫升，建議售價369元，要嘗鮮的朋友們可以好好把握。