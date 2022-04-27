軒尼詩NBA快閃潮店開幕 朱雲豪、法獅擔任一日店長

全球干邑領導品牌軒尼詩多年來頌揚「永不停歇，永不妥協」精神的人，與NBA致力追求突破的精神不謀而合，自2021年軒尼詩與國家籃球協會（簡稱 NBA）正式合作，宣告成為「NBA全球官方烈酒合作夥伴」，引起球迷熱烈的迴響。軒尼詩在NBA季後賽開打之際，繼打造全球唯一最潮「NBA聯名巨型籃球地景」與「潮玩籃球場」創造驚人聲量後，即日起至6月30日期間，於台北潮流聚集重地——微風信義開設「軒尼詩NBA快閃潮店」，一同寫下NBA季後賽歷史性的一刻。

軒尼詩NBA快閃潮店呈現濃厚NBA氛圍，大面積的聯名限量籃球牆、空中籃板、軒尼詩NBA籃球機、球場觀眾席等多個主題展示區於陳列。店內展售軒尼詩NBA 2021-22聯名限量版，此次限量版禮盒和瓶身印上軒尼詩及NBA聯名商標，同時將經典籃球元素勾勒出簡潔有力的籃球造型線條，展現兩個品牌碰撞的熱血火花。引發網路熱烈討論的軒尼詩NBA聯名限量籃球，更於軒尼詩NBA快閃潮店少量釋出，凡於現場購買任一軒尼詩單瓶商品，即可獲得抽獎機會，有機會獲得軒尼詩NBA 2021-22聯名限量籃球（每日限量10顆）。而購買軒尼詩X.O NBA 2021-22 聯名限量版，更享有免費雷射雕刻客製化服務。

不僅如此，軒尼詩以熱血的NBA籃球魂為主題發想，每日17:00至19:30開始HAPPY HOUR時段，販售四款軒尼詩HAPPY HOUR輕鬆調飲；於19:30後則提供六款軒尼詩NBA主題調酒，滿足所有球迷的味蕾與對籃球的熱愛。限定週間的週四、週五，更提供開放給民眾付費報名的《潮享軒尼詩X.O品酩會》體驗（售價2,500元），於品酩課程中將邀請軒尼詩品酒大使，帶領您潮玩享受干邑白蘭地。席次有限，報名網址：https://www.accupass.com/go/hennessynbaa3

軒尼詩NBA快閃潮店期間，規劃一系列精彩籃球主題關卡——「軒尼詩NBA潮玩挑戰」，將配合賽季限期開放，球迷可於店內籃球機挑戰各種NBA傳奇紀錄，只要挑戰關卡成功就能抽獎獲得軒尼詩獨家獎品。

開幕首日，新竹街口攻城獅暨PLG聯盟首位選秀狀元朱雲豪、新竹街口攻城獅人氣洋將法獅也驚喜現身，除了擔任一日店長分享自己最愛的軒尼詩輕鬆特調，還親自下場，分別與幸運粉絲組隊展開刺激投籃機對決。

面對甫寫下7連勝、穩坐第一的精彩記錄，朱雲豪與法獅表示：「對於能連勝，內心也是非常開心，但還是會盡量告訴自己以平常心面對，希望能繼續努力跟堅持下去。比賽後小小的喝一杯，就是最棒的慶祝。接下來還有其他賽事，希望球迷能繼續支持。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎軒尼詩NBA快閃潮店資訊 ．營業時間：即日起至6月30日前，每週日至四：11:00至23:00；每週五、六：11:00至00:00 ．地址：台北市信義區忠孝東路五段68號1樓 微風信義

朱雲豪（左）、法獅擔任一日店長，以小酌慶祝7連勝。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

軒尼詩NBA聯名限量週邊商品。圖／軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。