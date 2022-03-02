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集結50間巧克力、甜點 巧克力嘉年華「黑金派對」開趴
甜點控們注意了！去年集結甜點、巧克力等元素的全台最大巧克力嘉年華「黑金派對」，將於3月11日起，連續3天於台北新光三越A9回歸。今年除了集結超過50間的頂級巧克力、獨立甜點、咖啡、酒飲品牌，還會以「可可賽局」為主題，增設許多互動遊戲，讓民眾沉浸在巧克力經濟奇蹟中。
「黑金派對」結合巧克力市集、裝潢、互動遊戲、職人沙龍講座等元素，打造超大型巧克力盛宴。本屆將有席捲ICA世界巧克力大賽多項大獎的數十個台灣精緻品牌參加，包括Evergreen 台中長榮桂冠、TERRA土然、Le Ruban法朋、COFE，還有國內外Bean to Bar與單一產區頂級巧克力，包括阿聯酋頭等艙指定品牌 Pacari、巴黎百年名店Cluizel Paris也將一同參加。
其他還有冠軍咖啡師「VWI by CHADWANG」、亞洲50大酒吧「吧沐BARMOOD Taipei」等名店共襄盛舉，帶來華麗的味覺狂想。另有由ICA世界巧克力大賽常勝軍 COFE策劃，聯手台灣本土葡萄酒品牌威石東特別研發的「木杉葡萄×東方美人茶」木杉東美巧克力。肉品專家「肉大人」則化身「肉到家」，聯手Bean To Bar 巧克力Auro Chocolate，打造展場專屬「巧克力咖哩」和「黑金雞肉莫雷醬」，還有台北多間法式甜點名店推出的各種限定甜點，例如吳一無二WUnique 的「茶金與藍山」，讓巧克力的豐富樣貌盡情展現於會場之中。
延續活動一貫的法式華麗風格，本屆黑金派對以「可可賽局」為主題，增設多項互動遊戲。包括入場發送尋寶地圖、可可金幣、身份抽卡等一系列活動，讓與會者用嶄新的方式體驗可可交易文化、沈浸在巧克力所創造的經濟奇蹟中。2022黑金派對自即日起開放購票，3月11日至3月13日於信義新光三越A9舉行。
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