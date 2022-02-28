別再笑新北永和是大迷宮了！巷子裡外藏盡各種美食 讓你吃不完

在台展出深獲好評的永恆慕夏特展，展期進入倒數階段，為延續特展人氣，特別邀請讀過萬卷書，也行過萬里路的旅遊作家-謝哲青老師，舉辦期間限定「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程，超過一小時的豐富內容、以平易近人的199優惠價，期能為民眾帶來最專業的名畫導聆體驗。推出至今，已吸引不少藝術愛好者參與，目前早鳥優惠已進入最後倒數階段，有興趣的消費者要搶要快。

2022-02-28 10:00