聽新聞
test
0:00 / 0:00
別再笑新北永和是大迷宮了！巷子裡外藏盡各種美食 讓你吃不完
絕對不踩雷，早餐到宵夜一篇搞定！
保平路18巷1號
必點招牌芋見泥蔗片冰，以蔗片冰鋪底，上面是芋泥球、芋泥漿、芋圓、白玉湯圓、魚卵粉圓及小薏仁，獨特燻香及清甜綿脆口感，有別於傳統的剉冰口味，讓人一吃就愛上！（MENU美食誌☁️☁️提供）
永和路二段68號
主打廣西柳州螺螄粉的餐廳，脆皮燒肉切得薄的脆脆皮螺螄粉，螺螄粉吃起來帶有彈性，用料很豐富，每一口都可以吃到配料，湯頭微酸又麻又辣！（MENU美食誌水冶玄提供）
竹林路39巷13號
必點店家招牌銷魂雞飯，雞肉料理的十分軟嫩，水潤多汁完全不會乾柴，拌上荷包蛋的半熟蛋黃，實在是令人銷魂的美味，讓人一口接一口停不下來！（MENU美食誌Ching Lai提供）
永和路一段212號
保平路5號
保福路二段41號
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！
你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言