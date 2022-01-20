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迪士尼經典角色彩稻現身屏東熱博1月22日開幕
屏東熱帶農業博覽會是每年春節期間旅遊一大盛事，今年屏東熱博取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，將以旗下五大標誌性品牌，包含「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理」等品牌中綠色的經典角色，透過最吸睛的巨型彩繪稻田，夢幻繽紛的花海隆重呈現，讓遊客和最喜歡的角色人物一起拍照打卡。
今年屏東熱帶農業博覽會在1 月22日開幕至2月28日，展期計37天（除夕休園），推出九大農業主題，將屏東農、漁、畜、林等農業精華多元呈現。
九大農業主題包括，屏東道之驛「農業物產館」啟動試營運，一樓販售本縣地方農特產品，二樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展，遊客可在館內二樓及三樓長廊觀賞迪士尼彩繪稻田。
花藝區展示玫瑰及蘭花館；在地文化專區包含農村再生區、客家產業館、原鄉咖啡展出；農業亮點區設田邊市集、智慧農業、及農科專區；還有奇形怪狀的瓜果長廊、綠藝盆景區、農漁畜及動保區等特色區域。
農業處指出，熱博周間活動舉辦「迪士尼經典動畫及電影戶外播映會」，並有屏東縣交響樂團、南榮國中及屏大附小等演出「迪士尼主題交響音樂會」，還有街舞比賽、小小買菜員等趣味活動。
「迪士尼綠活童樂會」將在1月22到23日及1月29日到1月30日四天下午在主舞台歡樂登場，遊客當天入場身著迪士尼角色相關服飾與配件，即可獲得一個迪士尼授權束口後背包作為紀念（數量有限發完為止）。
農業處指出，因應疫情，熱博期間入園人流管制，進入園區採實聯制、全程戴口罩、測量體溫，園內設有飲食專區不可邊走邊吃，請大家配合防疫措施，屏東熱博走春。
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