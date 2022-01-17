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草莓可麗餅、霜淇淋！gelato pique café草莓甜點登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
gelato pique café近期推出「草莓蜂蜜奶昔」等3款草莓系甜點。圖／gelato pique café提供
gelato pique café近期推出「草莓蜂蜜奶昔」等3款草莓系甜點。圖／gelato pique café提供

隨著草莓季到來，許多甜品業者紛紛推出系列產品。來自日本「gelato pique café」近期就以大湖豐香草莓為主角，推出3款充滿粉紅色澤的草莓系甜點。不僅有「草莓樂園可麗餅」，還有「草莓蜂蜜奶昔」、「草莓牛奶霜淇淋」等飲品，讓草莓控享受時令限定的夢幻滋味。

本次gelato pique café推出的「草莓樂園可麗餅」復刻品牌經典產品，將招牌艾許奶油餅皮換成季節限定的粉色草莓餅皮，內餡則有著牛奶冰淇淋與千層酥，並淋上香甜煉乳、日本鮮奶油，最後再環繞大量當季新鮮的大湖草莓，有著爽口而不甜膩的奶香，每份240元。

「草莓蜂蜜奶昔」則是標榜整杯奶昔只使用草莓、牛奶、蜂蜜為素材，完全不加冰塊和水，有著濃郁醇厚的奶香與浪漫的粉紅色澤，每杯140元。至於「草莓牛奶霜淇淋」則是將高人氣的海鹽牛乳霜淇淋，搭配一顆新鮮大湖草莓，再灑上草莓乾碎粒做點綴，不僅吃得到牛奶乳香，還有微酸微甜的草莓滋味，每支150元。

「草莓牛奶霜淇淋」與「草莓樂園可麗餅」，售價各為150、240元。圖／gelato pique café提供
「草莓牛奶霜淇淋」與「草莓樂園可麗餅」，售價各為150、240元。圖／gelato pique café提供

蜂蜜 日本

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