草莓可麗餅、霜淇淋！gelato pique café草莓甜點登場

隨著草莓季到來，許多甜品業者紛紛推出系列產品。來自日本「gelato pique café」近期就以大湖豐香草莓為主角，推出3款充滿粉紅色澤的草莓系甜點。不僅有「草莓樂園可麗餅」，還有「草莓蜂蜜奶昔」、「草莓牛奶霜淇淋」等飲品，讓草莓控享受時令限定的夢幻滋味。

本次gelato pique café推出的「草莓樂園可麗餅」復刻品牌經典產品，將招牌艾許奶油餅皮換成季節限定的粉色草莓餅皮，內餡則有著牛奶冰淇淋與千層酥，並淋上香甜煉乳、日本鮮奶油，最後再環繞大量當季新鮮的大湖草莓，有著爽口而不甜膩的奶香，每份240元。