草莓可麗餅、霜淇淋！gelato pique café草莓甜點登場
隨著草莓季到來，許多甜品業者紛紛推出系列產品。來自日本「gelato pique café」近期就以大湖豐香草莓為主角，推出3款充滿粉紅色澤的草莓系甜點。不僅有「草莓樂園可麗餅」，還有「草莓蜂蜜奶昔」、「草莓牛奶霜淇淋」等飲品，讓草莓控享受時令限定的夢幻滋味。
本次gelato pique café推出的「草莓樂園可麗餅」復刻品牌經典產品，將招牌艾許奶油餅皮換成季節限定的粉色草莓餅皮，內餡則有著牛奶冰淇淋與千層酥，並淋上香甜煉乳、日本鮮奶油，最後再環繞大量當季新鮮的大湖草莓，有著爽口而不甜膩的奶香，每份240元。
「草莓蜂蜜奶昔」則是標榜整杯奶昔只使用草莓、牛奶、蜂蜜為素材，完全不加冰塊和水，有著濃郁醇厚的奶香與浪漫的粉紅色澤，每杯140元。至於「草莓牛奶霜淇淋」則是將高人氣的海鹽牛乳霜淇淋，搭配一顆新鮮大湖草莓，再灑上草莓乾碎粒做點綴，不僅吃得到牛奶乳香，還有微酸微甜的草莓滋味，每支150元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言