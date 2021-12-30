影／台灣燈會正港台味霓虹燈「台灣夢」 輝映駁二港邊

高雄市府今天公布「2022台灣燈會在高雄」最具台灣味的作品「台灣夢」，位在駁二藝術特區大義公園前碼頭，藝術家李文政以建築工地常見的鷹架圓管結構搭建，濃縮時代裡的市井樣貌成為光藝術作品。雙層招牌屋閃爍霓虹孔雀燈，繽紛多彩的各式招牌在夜色中特別突出，

高雄市副市長史哲表示，「台灣夢」的基座是過去港區管制站，在陳其邁市長推動市港合一，拆除圍牆後遺留原地。此次在藝術家李文政改造之下，集合超過70面台灣街頭常見招牌，這些招牌遍布台灣，是大家成長的記憶，是台灣夜間縮影。

史哲說，愛河灣主場區是高雄深耕發展近20年的重要藝術廊帶，因此台灣燈會不僅有精彩作品，也陸續推出當代藝術平行展。李文政與拚場團隊同時策展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」，用光傳承高雄在地的記憶。

高雄市文化局長王文翠表示，李文政以「前衛台風」創作聞名，長期研究招牌、光、生存空間相互關係，運用建築工地的鷹架圓管系統來呼應台灣建築物與招牌，組合搭建成這件作品，更巧妙結合高雄獨有的街道樣貌，包括一心到十全的路名、鹽埕著名的銀樓一條街以及大五金產業等，以藝術視角轉化了高雄人的日常風景，讓觀眾產生共鳴。

由好日文化公司與《拚場藝術撞擊》團隊創作的燈會平行展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」，即日起至明年2月28日於駁二大勇區P3-1倉庫展出。「勻境」計畫前往台灣各處不義遺址繞境，透過充滿草根與信仰力量的跨界展演方式，吸引民眾關注那些被遺忘或壓抑的台灣在地記憶。