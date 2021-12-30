快訊

賞金50萬落空！英短毛貓「弟弟」自行回家 失主曝不堪其擾內幕

影／台灣燈會正港台味霓虹燈「台灣夢」 輝映駁二港邊

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2022台灣燈會在高雄」崗哨站大改造，霓虹招牌燈展現生猛有力的台灣街景。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」崗哨站大改造，霓虹招牌燈展現生猛有力的台灣街景。圖／高雄市文化局提供

高雄市府今天公布「2022台灣燈會在高雄」最具台灣味的作品「台灣夢」，位在駁二藝術特區大義公園前碼頭，藝術家李文政以建築工地常見的鷹架圓管結構搭建，濃縮時代裡的市井樣貌成為光藝術作品。雙層招牌屋閃爍霓虹孔雀燈，繽紛多彩的各式招牌在夜色中特別突出，

高雄市副市長史哲表示，「台灣夢」的基座是過去港區管制站，在陳其邁市長推動市港合一，拆除圍牆後遺留原地。此次在藝術家李文政改造之下，集合超過70面台灣街頭常見招牌，這些招牌遍布台灣，是大家成長的記憶，是台灣夜間縮影。

史哲說，愛河灣主場區是高雄深耕發展近20年的重要藝術廊帶，因此台灣燈會不僅有精彩作品，也陸續推出當代藝術平行展。李文政與拚場團隊同時策展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」，用光傳承高雄在地的記憶。

高雄市文化局長王文翠表示，李文政以「前衛台風」創作聞名，長期研究招牌、光、生存空間相互關係，運用建築工地的鷹架圓管系統來呼應台灣建築物與招牌，組合搭建成這件作品，更巧妙結合高雄獨有的街道樣貌，包括一心到十全的路名、鹽埕著名的銀樓一條街以及大五金產業等，以藝術視角轉化了高雄人的日常風景，讓觀眾產生共鳴。

由好日文化公司與《拚場藝術撞擊》團隊創作的燈會平行展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」，即日起至明年2月28日於駁二大勇區P3-1倉庫展出。「勻境」計畫前往台灣各處不義遺址繞境，透過充滿草根與信仰力量的跨界展演方式，吸引民眾關注那些被遺忘或壓抑的台灣在地記憶。

李文政表示，「勻境」配合2022台灣燈會繞境來到高雄，運用當代藝術重新面對在地歷史，說一段旗津台灣無名戰士紀念碑的故事。空間運用大量鷹架、燈管及宗教道具打造牌樓、祭壇、神轎推車等意象，以「火與光」的元素重現為台籍老兵尊嚴請命的許昭榮意志與精神，希望透過藝術的轉化，傳承屬於台灣人的「光」。

「2022台灣燈會在高雄」平行展「勻境／台灣無名戰士紀念碑」，以當代藝術說光的故事。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」平行展「勻境／台灣無名戰士紀念碑」，以當代藝術說光的故事。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」崗哨站大改造，霓虹招牌燈展現生猛有力的台灣街景。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」崗哨站大改造，霓虹招牌燈展現生猛有力的台灣街景。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」崗哨站大改造，霓虹招牌燈展現生猛有力的台灣街景。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」崗哨站大改造，霓虹招牌燈展現生猛有力的台灣街景。圖／高雄市文化局提供

台灣燈會 建築

延伸閱讀

PLG／高雄市府力挺 鋼鐵人主場周吸8千觀眾進帳5百萬

愛河耶誕主燈點亮 璀璨7公里

影／高雄愛河打造全台最大聖誕樹 今晚起天天有燈光秀

2022台灣燈會在高雄 百年鐵道園區重啟哈瑪星光任務

相關新聞

雙鐵春節連假票今開搶！高鐵開賣1小時狂掃51.4萬張

春節將至，今天凌晨零時起雙鐵開放搶票，戰況相當激烈，民眾一片哀嚎。台灣高鐵公司說，開賣一小時完成51.4萬張訂票，截至今...

訂位太滿！高鐵今再加開2南下列車全車自由座 資訊看這

元旦連續假期將至，為加強服務南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布，將於今下午及晚間，自南港站加開兩班次南下停靠各站全車自由座列...

跨年元旦天氣看這！最低溫下探11度 北東留意降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨東半部有局部雨，大台北有零星短暫飄雨。

2022努力賺錢吧！小吃、速食、buffet…盤點2021漲價的店家

吃這個也漲、吃那個也漲！國內疫情趨緩，逐漸恢復過往日常，隨之而來的卻是漲聲四起的物價波動，讓民眾大喊吃不消...

台鐵完成11處邊坡落石告警！路段曝光 明年還要做15處

為防止邊坡落實，台鐵辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」，共規畫建置26處Al辨識落石告警系統，今年已於29日完成11處，明...

影／台灣燈會正港台味霓虹燈「台灣夢」 輝映駁二港邊

高雄市府今天公布「2022台灣燈會在高雄」最具台灣味的作品「台灣夢」，位在駁二藝術特區大義公園前碼頭，藝術家李文政以建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。