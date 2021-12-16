迪士尼5經典圖案 奇妙仙子、三眼怪屏東熱博彩稻現身

全世界第一次！迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安說，2022年熱博彩稻種植迪士尼Disney＋平台經典角色，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出，將在2022年1月22日開幕，一路開園到2月28日。

縣府指出，2022屏東熱帶博覽會，每年彩稻田總是讓人驚喜，2022年取得華特迪士尼Disney+平台圖案授權，提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理影片中經典角色人物，包含充滿奇思妙想「奇妙仙子」、團結力量大的「三眼怪」、擁有再生能力樹人小小「格魯特」、體型小巧但原力強大的「古古」、台灣原生種「草鴞」，打造讓人吸睛的彩繪稻田。

農業處指出，屏東熱博展現「綠活」，邀請大家跟著迪士尼旗下各品牌超人氣角色們啟發靈感，找到專屬自己綠活方式，探索世界同時，繼續愛護生態環境，開創屬於「綠活」風格。

熱博期間，播放華特迪士尼Disney+經典動畫及電影，還有屏東縣交響樂團及南榮國中等演出迪士尼主題交響音樂會，街舞比賽及cosplay動漫同好會活動。