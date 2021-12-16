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迪士尼5經典圖案 奇妙仙子、三眼怪屏東熱博彩稻現身

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影

全世界第一次！迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安說，2022年熱博彩稻種植迪士尼Disney＋平台經典角色，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出，將在2022年1月22日開幕，一路開園到2月28日。

縣府指出，2022屏東熱帶博覽會，每年彩稻田總是讓人驚喜，2022年取得華特迪士尼Disney+平台圖案授權，提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理影片中經典角色人物，包含充滿奇思妙想「奇妙仙子」、團結力量大的「三眼怪」、擁有再生能力樹人小小「格魯特」、體型小巧但原力強大的「古古」、台灣原生種「草鴞」，打造讓人吸睛的彩繪稻田。

農業處指出，屏東熱博展現「綠活」，邀請大家跟著迪士尼旗下各品牌超人氣角色們啟發靈感，找到專屬自己綠活方式，探索世界同時，繼續愛護生態環境，開創屬於「綠活」風格。

熱博期間，播放華特迪士尼Disney+經典動畫及電影，還有屏東縣交響樂團及南榮國中等演出迪士尼主題交響音樂會，街舞比賽及cosplay動漫同好會活動。

2022年熱博，屏東農業物產館啓動試營運，1樓販售屏東縣地方農特產品，2樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展，遊客可在館內二樓及三樓長廊觀賞迪士尼彩繪稻田，「熱博成為迪士尼的農業樂園！」。

迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。圖／取自潘孟安臉書
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。圖／取自潘孟安臉書
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影
迪士尼彩稻就在2022屏東熱帶農業博覽會，今天舉辦插秧，縣長潘孟安、立委周春米、議員許展維等人參與插秧，圖案由迪士尼Disney＋平台授權，從玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」，都將2022年屏東彩稻田種出。記者劉星君／攝影

迪士尼 屏東縣 Disney

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