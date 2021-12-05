500趴2021／糯夫米糕首度出攤500趴 200份2小時賣光

由質感媒體《500輯》舉辦的年度盛事第二屆「500趴」，今天進行到最後一天，迎來台南府城超人氣排隊小吃「糯夫米糕」，200份「麻油豬軟骨米糕」開賣2個小時就完售。除「糯夫米糕」以外，週末炸雞俱樂部的「週末香料雞翅」、隱餐飲集團的「奧特曼菜頭粄」，以及「宇宙生煎」的植物肉生煎包，都是現場高人氣庶民美食。

「糯夫米糕」今年在500趴只出攤一天，主理人雨樵今天凌晨五點半就開著小貨車，將所準備的滿滿3個木桶、重達170公斤多左右的200份「麻油豬軟骨米糕」，在早上11點多運抵信義廣場。

雨樵今年9月就曾將因疫情而暫休業後的首度復出，獻給「500案內所」；這次又熱情地在低溫中來到500趴現場，他笑著說：「因為我從來沒有在台北101擺過攤，所以特別期待。」

週末炸雞俱樂部的「週末香料雞翅」，將炸雞翅融入馬來西亞風味，下鍋前先以薑黃、檸檬葉、香茅特調醬汁醃製，吃的時候再搭配上特調辣醬，讓人吃了欲罷不能，在現場平均一天可以賣出200份。

隱餐飲集團的「奧特曼菜頭粄」，也是現場高人氣小點，平均每天買出上百份。隱餐飲集團的Sam表示：「菜頭粄就是大家所熟悉的『蘿蔔糕』，我們是用純手工製作，口味稍微偏港式風味，只有在隱餐飲集團才吃得到。」

「宇宙生煎」的生煎包，是以純手工麵糰、植物肉現場製作，只要不加蔥花，全素者也可食用，是現場少數的素食友善攤位。不少民眾第一天吃了之後，第二天又刻意跑回來買，一試成主顧。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、7-ELEVEN把愛找回來、Coopers啤酒、Panasonic、PChomeX家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi