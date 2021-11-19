500盤／江振誠、昆凌都愛！得票最高的3道菜最低150元

在500盤的活動中，讓50位各界名人，精選過去一年吃過最佳10盤菜。其中Sinasera 24的「在地魚生態鏈系列」、金蓬萊尊古台菜的「蓬萊排骨酥」，以及Liberte的「酥皮／澄清湯／鴨肝／花膠／黑松露」，均是在50位評審當中，各獲得4位評審的青睞，是活動中獲得盤數最高的單一菜色。

Sinasera 24共有金蘭魚、豆腐乳甜點、在地魚生態鏈系列、山當歸魚等4道料理獲得評審的認可。其中「在地魚生態鏈系列」就獲得林一峰、張基義、陳志煌、蔡珠兒等4位評審的盤數，各個評審也依時節不同，品嚐到不同的魚種。

品嚐到「鬼頭刀生態鏈」的陳志煌表示，鬼頭刀、旗魚是當地漁港重要的經濟來源，是很具代表性的魚種。在那一盤裡，你可以吃到鬼頭刀、鬼頭刀吃的飛魚（製作成飛魚奶油佐餐），還有吃鬼頭刀的旗魚，連刨下去的柴魚使用旗魚製作而成，不僅非常美味，也極具環境保育意義，令人非常難忘。

林一峰則指出，此道料理指的並不是一道菜，而是會出現在很多道菜裡面的創意生魚片。餐廳從魚生、鹽巴、蔬菜、香料…的所有元素，皆取自於在地；並且主廚將其中的每一個元素，都發揮到令人激賞的地步，那種在嘴裏瞬間綻放開來的美味，真的會讓人感動地掉下淚來。

張基義認為，主廚把不算珍稀的在地食材處理得相當好，體驗中能清楚感覺他汲取自國外的養分，在餐酒搭配上的講究也出色。至於品嚐到旗魚生態鏈的蔡珠兒則評論，旗魚捶成半透明薄片，下覆櫻花蝦，上灑各色番茄，鮮甜清酸，形味俱美。

同樣獲得4位評審投票支持的金蓬萊尊古台菜「蓬萊排骨酥」，乃是店內老字號的招牌餐點。由於以前江家就在金蓬萊附近，所以這道菜也是江振誠從小吃到大的料理。江振誠認為，「我覺得台灣沒有150元的排骨酥可以做成這樣子」，也許有其他不同的做法、也許有人賣更貴，但金蓬萊能夠維持品質、同時維持150元的價錢，不因變成招牌菜就漲價，非常難得。

韓良憶指出，蓬萊排骨酥外酥、內嫩且多汁，吃完一根會很想再來一根，能將排骨酥炮製得如此涮嘴，是真實功夫。詹偉雄也認為，炸排骨最怕有油耗味，金蓬萊的油應該有下功夫，火侯顯然也控管得很好。上桌時還冒著煙，油吃起來是清新的，肉的醃料味也不會太過，軟嫩恰到好處。自己會因為這道菜，重複去這間餐廳。

昆凌則表示，10年前第一次造訪金蓬萊，就是周杰倫帶她去的。蓬萊排骨酥的Juicy程度令她很喜歡，是讓人念念不忘的一道美味。「第一次吃，就讓我吃到最好吃的排骨酥」也是昆凌對金蓬萊最美的回憶。

由武田健志操刀的Liberte，其「酥皮／澄清湯／鴨肝／花膠／黑松露」一次獲得獲得蔡珠兒、何宣瑩、昆凌、Peray Hsiao等4位評審認同。蔡珠兒認為，這道料理法粵交融，技藝極高，清腴兼備，滋味絕佳。而Peray Hsiao則認為，這道菜結合了台式佛跳牆、法式酥皮的元素，將南轅北轍的兩種食物搭配得相當絕妙；以金華火腿熬煮花膠、鮑魚、鴨肝等，香氣飽滿、酥皮噴香。

何宣瑩指出，這道湯品的原型是由Paul Bocuse所創的「季斯卡總統黑松露清湯La soupe aux truffes noires VGE」。武田主廚巧炒地運用了中菜裡常見的高級乾貨花膠入這道湯品，澄清湯的質地和底蘊充分說明主廚對經典法菜有很深的實力。花膠讓人感覺到文化上的連結性，是熟悉的但也毫無違和，反而多了口感。酥皮也烤得很厲害，切得也工整，視覺上也讓人很享受。

昆凌在品嚐過很Liberte後，驚訝市面上竟然會有這麼精彩的酥皮濃湯。她認為裡面的配料真的非常多，印象中至少有鵝肝、花椒、栗子、鮑魚及香菇…等；根本就像西式的「佛跳牆」。只喝那麼一次，就有一種直覺聯想，這廚師肯定有喝過台灣的佛跳牆吧！

2021【500盤】特別報導

● 500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑