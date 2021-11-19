500盤／狂奪11盤！台北最難訂私廚「喜相逢麵館」居冠

在本屆500盤評選結果之中，被譽為「全台北最難訂的私廚餐廳」之一的「喜相逢麵館」，以煙燻白鯧、黃魚煨麵等招牌菜，強奪11個盤子，位居所有餐廳之冠，包括江振誠、陳鎮川、許心怡等評審，均給予高度肯定。

不同於其他團隊常見的餐飲背景，位於內湖的喜相逢麵館，主廚孫哥從小愛吃，也會自己動手下廚，但本身從事餐具貿易工作，後來選擇在退休後半路出家，開設麵館，賣起黃魚煨麵、蔥油拌麵、牛肉麵等餐點。因客人喜愛孫哥的家常菜，因此逐步轉形成如今的私廚型態。在饕客間的口耳相傳之下，喜相逢麵館更成為一位難求的超人氣私廚餐廳。

儘管以中式料理為主，但喜相逢的菜色中，常見初榨橄欖油、西式香料等元素；不論大菜小食的用料，也均是用心之選。在500盤的評選中，共計有紅燒蕃茄牛肉、剁椒魚頭、煙燻白鯧、香料蒸明蝦、紅腐乳燒黑毛豬＋刈包、獅子頭、素雞、黃魚煨麵、皮蛋豆腐等9款料理獲得評審青睞，共計得到11個盤子。

對於一次得到2個盤子的「煙燻白鯧」，評審之一的Fika Fika Café創辦人陳志煌表示，白鯧魚有分野生或養殖，喜相逢堅持只用成本較高的澎湖野生白鯧魚，調理時不畫刀，在平底鍋上以小火慢煎40分鐘，並使用紐西蘭的瑪努卡木頭煙燻。魚肉除了保留水分，同時帶有特殊香氣，是自己心中最常想起來的菜餚第一名。名廚江振誠也表示，這道菜是使用橄欖油，香氣誘人；其次，如此大隻的白鯧已經很難得見；最後，有別於一般的乾煎白鯧，這裡是先煙燻過，所以味道更特別。

同時獲得陳鎮川、Taipei Foodie支持而得到2個盤子的「皮蛋豆腐」，儘管是小菜，但使用雲林老字號的香油、健康皮蛋和日本醬油為基礎，將豆腐薄切後再澆上皮蛋泥調味。陳鎮川認為，吃起來沒有太多皮蛋本身突兀的味道，反而相當順口美味，是一道細節相當令人佩服的前菜。另一款「黃魚煨麵」，同樣也獲得陳鎮川投下寶貴的1盤支持。

除此之外，「紅燒蕃茄牛肉」，評審許心怡認為「看似家常的紅燒牛肉，卻在食材精選和火功到位之下，變成了一道讓人難忘的懷舊家之味。」另外何奕佳則青睞於「香料蒸明蝦」；詹偉雄票投「紅腐乳燒黑毛豬＋刈包」，其他道料理也各自獲得林一峰、昆凌、Leslie Lin等評審的喜愛，顯現出「喜相逢麵館」的深厚實力。

2021【500盤】特別報導

● 500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑