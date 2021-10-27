療癒系綠球坐排田園 遊客「被可愛到」爭相來虎尾打卡

雲林縣虎尾鎮三塊厝田間出現「超萌」奇景，一顆顆圓形球狀的芙蓉草「排排坐」與鄰近稻田相映，宛如復刻日本當紅的波波草綠景，獨特的田園氛圍，讓就算是平日的今天都有不少遊客慕名而至，爭相拍照留念。

在網路上爆紅，被稱作「台版波波草」的田間，就位在虎尾鎮下溪里三塊厝姚正宮右後方，渾圓綠意盎然的草，一叢叢在田裡冒出頭，整齊坐排，遠看彷彿定格的波浪，近看像極了冰淇淋球，俏皮又可愛。

來自台北的李小姐日前從網路上得知該處，因為抵擋不住它的可愛魅力，今天專程搭高鐵到雲林，且獨自一人租騎機車找到波波草田區，舟車勞頓只為一睹風采。

從台中前來的陳先生因女友被網路上照片「療癒」到，兩人決定趁平日人少時到當地走走、拍照，或站或蹲都能將芙蓉草拍入鏡，都是不錯的角度。

租地給園主的地主說，這些球狀的草正確名稱是「芙蓉草」，是園主專門種來當作藥草使用，目前該區有3片田間種植超過千株，園主相當費心照顧。