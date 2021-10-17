6cm厚栗子貝果、花生牛奶冰心蛋糕！5款秋季甜品開賣

隨著氣候涼爽的秋季到來，也令人忍不住想要品嚐時令甜點。「好丘」以時令食材為元素，推出限定款的「烘茶栗子」與「酒香栗子蒙布朗」2款厚醬貝果；而「COLD STONE」則於7-11獨家推出「雪之北海道牛奶酷樂杯」以及「花生牛奶冰心蛋糕」；至於「涓豆腐」聯手莫凡彼冰淇淋，推出「巧克力蕉心好朋友」聖代，為涼爽的秋季增添甜蜜滋味。

COLD STONE自10月18日起，獨家於7-ELEVEN首次推出「雪之北海道牛奶酷樂杯」，選用日本北海道十勝乳霜調配而成，有著濃郁奶香，每杯售價109元，限量1.5萬杯。另外還以傳統的滋味為基礎，推出「花生牛奶冰心蛋糕」，使用花生製成花生牛奶冰淇淋，並搭配花生海綿蛋糕，打造出豐厚的美式花生風味，每份70元，限量2.5萬包。

豆府集團旗下的「涓豆腐」，首度與冰淇淋品牌「莫凡彼」合作，推出「巧克力蕉心好朋友」聖代，使用莫凡彼100%純天然香蕉冰淇淋，搭配涓豆腐的豆腐巧克力燕麥餅，堆疊出蕉香與巧克力相互融合的層次風味，同時兼具滑順與酥脆口感，自即日起至11月28日於全台涓豆腐門市販售販售，原價每份198元，優惠價98元。