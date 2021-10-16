台南東區添景點！「卓也竹園町」日式建築訴說百年歷史

台南東區添新景點！歷史建築原竹園町台南州職員宿舍坐落在東區前鋒路上，為百年歷史建築，周遭的日式宿舍都已拆除改建為樓房，僅存這棟日式宿舍仍保存下來，2016年被登錄為台南市歷史建築，2019年整修完成，今年由卓也小屋工作坊進駐經營，成了懷舊風格的新文創據點，「卓也竹園町」即日起開放遊客參觀。

文化局指出，竹園町過去是台南州知事官房稅務課的官舍，至今已有百年歷史，為活化再利用，公私協力委託「卓也小屋工作坊」經營管理，希望透過文化、展覽、教育等方式活化歷史建築，打造一處蘊含文化價值的文創場域。

卓也小屋工作坊表示，未來將藉由天然染色的品牌知名度及創意，設計天然染色入菜，並結合台南當地風味的美味茶點，讓市民及遊客來到這裡都能親手體驗藍染技術的工藝與奧妙變化。