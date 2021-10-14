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福隆沙雕季展到10月31日 東北角風管處推薦餐旅新選擇
2021福隆國際沙雕藝術季展期到10月31日，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處邀請民眾趁著5日起，山邊海邊空曠處不需戴口罩，把握時間來觀賞，還推薦美食選擇，體驗慢活輕旅行。
東北角管理處今天說，今年福隆國際沙雕藝術季經主辦單位與台灣華特迪士尼公司多次商議，促成亞洲第1場「重溫皮克斯經典」沙雕展，9月中秋連假開幕，展出到10月31日。吸引許多大小朋友與皮克斯動畫巨星在福隆歡度假期，共享天倫，掀起旅遊熱潮。
2021東北角極東點慢旅自行車騎遊暨福隆生活節也在9月中旬到10上旬周休2日登場，東北角管理處規劃1日單車行和福隆生活節系列，帶領遊客穿梭東北角山海之間，徜徉自然與人文風情間，改以悠閒緩慢的步調，放鬆感官與身心靈，體驗山海慢活輕旅行。
東北角管理處說，歷年沙雕季都在暑假舉辦，今年受疫情影響改在秋天登場。秋高氣爽，沙灘不再滾燙，更適合親子、情侶等在沙灘散步。
逛完沙雕展，管理處建議遊客可在福容飯店用餐、住宿，享受泡湯樂趣。回福隆車站路上，也可購買福隆便當，或是到新興景點「星空藝素村」，當地餐飲均為素食，融合友善環境和純素飲食理念，同時集結多元職人攤位，打造以環保、手作、藝術為主題的文創市集，販賣海廢再生藝術、風格插畫小物和手作暖心甜點。
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