家樂福推「烘焙防疫包」 6組無添加認證早餐麵包送到家

防疫天天宅在家，早餐還是要好好吃才行，尤其停課不停學的孩子，更需要一份營養豐富的早餐開始一天的學習。家樂福以豐富營養為原則，即日起為辛苦上班族與家長們量身打造「家樂福烘焙防疫包」，每日現作出爐AA無添加認證烘焙麵包，共推出6系列每包4種麵包選擇，售價99～140元，顧客可在家樂福線上購物與雙外送平台foodpanda和Uber Eats下單配送，不出門也能享用豐富早餐。

此次「家樂福烘焙防疫包」共分A、B、C共3款，每款還有2種組合、4款麵包可供選擇，從白吐司、台式小波蘿、法國小麥胚芽起司小餐包、手工手撕包、法式手工大羊角、塔香德腸起士麵包、法式大圓、酒釀桂圓核桃麵包等20款豐富的麵包種類。

其中「白吐司」使用紐西蘭進口安佳奶油、水、麵粉及酵母等，最簡單且天然的材料，以中種法長時間低溫發酵18小時製成，最能吃到單純的麥香與乳香；而份量不小的「塔香德腸起士麵包」，則是沒有添加任何油脂製成，內餡包入德式香腸、起士等，鹹香有嚼勁。「法國小麥胚芽起士小餐包」，使用法國進口布瑟小麥全麥粉，小麥以傳統研磨完整保留香氣，內餡的乳酪丁讓口感更加豐富；而小巧可愛的「法式手工迷你羊角」，則是遵循法國傳統工法，使用安加奶油層層折疊，層次分明，烘烤後口感酥軟，大人小孩都愛。

家樂福烘焙課麵包專任訓練師傅盧柏宏也透露麵包保存的秘訣：「麵包冷藏容易脫水，無法一次吃完的麵包建議分裝好每次吃的份量放進冷凍庫保存，食用前一天再放到冷藏退冰，或是前30分鐘放到室溫退冰，再以電鍋、微波爐或烤箱加熱就可以吃到美味不打折的麵包。」家樂福也貼心將加熱方式製成小卡說明隨附在「家樂福烘焙防疫包」包裝上。