快訊

柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家樂福推「烘焙防疫包」 6組無添加認證早餐麵包送到家

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「家樂福烘焙防疫包」提供每日現作出爐AA無添加認證烘焙麵包。圖／家樂福提供
「家樂福烘焙防疫包」提供每日現作出爐AA無添加認證烘焙麵包。圖／家樂福提供

防疫天天宅在家，早餐還是要好好吃才行，尤其停課不停學的孩子，更需要一份營養豐富的早餐開始一天的學習。家樂福以豐富營養為原則，即日起為辛苦上班族與家長們量身打造「家樂福烘焙防疫包」，每日現作出爐AA無添加認證烘焙麵包，共推出6系列每包4種麵包選擇，售價99～140元，顧客可在家樂福線上購物與雙外送平台foodpanda和Uber Eats下單配送，不出門也能享用豐富早餐。

此次「家樂福烘焙防疫包」共分A、B、C共3款，每款還有2種組合、4款麵包可供選擇，從白吐司、台式小波蘿、法國小麥胚芽起司小餐包、手工手撕包、法式手工大羊角、塔香德腸起士麵包、法式大圓、酒釀桂圓核桃麵包等20款豐富的麵包種類。

其中「白吐司」使用紐西蘭進口安佳奶油、水、麵粉及酵母等，最簡單且天然的材料，以中種法長時間低溫發酵18小時製成，最能吃到單純的麥香與乳香；而份量不小的「塔香德腸起士麵包」，則是沒有添加任何油脂製成，內餡包入德式香腸、起士等，鹹香有嚼勁。「法國小麥胚芽起士小餐包」，使用法國進口布瑟小麥全麥粉，小麥以傳統研磨完整保留香氣，內餡的乳酪丁讓口感更加豐富；而小巧可愛的「法式手工迷你羊角」，則是遵循法國傳統工法，使用安加奶油層層折疊，層次分明，烘烤後口感酥軟，大人小孩都愛。

家樂福烘焙課麵包專任訓練師傅盧柏宏也透露麵包保存的秘訣：「麵包冷藏容易脫水，無法一次吃完的麵包建議分裝好每次吃的份量放進冷凍庫保存，食用前一天再放到冷藏退冰，或是前30分鐘放到室溫退冰，再以電鍋、微波爐或烤箱加熱就可以吃到美味不打折的麵包。」家樂福也貼心將加熱方式製成小卡說明隨附在「家樂福烘焙防疫包」包裝上。

另外，家樂福也提醒，6月14日週一端午節當天為國定假日，入店須遵守假日分流規定，身分證字號尾數為單數的民眾方可入場。

6月14日週一端午節當天為國定假日，入店須遵守假日分流規定，身分證字號尾數為單數的民眾方可入場。圖／家樂福提供
6月14日週一端午節當天為國定假日，入店須遵守假日分流規定，身分證字號尾數為單數的民眾方可入場。圖／家樂福提供
家樂福烘焙防疫包共有6款，價格99～140元。圖／家樂福提供
家樂福烘焙防疫包共有6款，價格99～140元。圖／家樂福提供

家樂福 法國 早餐

延伸閱讀

愛吃麵包、吐司、烏龍麵，小心糖尿病！專家曝飲食「犯1忌」所致

感謝醫護防疫！聖保羅送麵包冰粽 用美食緩解壓力焦慮

世界第一款！日本「菠蘿麵包口罩」 可以防疫還能吃

居家防疫必備！家樂福夏日國際啤酒季推130款人氣啤酒

相關新聞

添好運「楊枝甘露、芋頭西米露」變冰淇淋！7-11買得到 還有冰火菠蘿免費吃

來自香港的茶餐廳「添好運」，自6月15日起攜手小美冰淇淋，攜手於全台7-ELEVEN推出「楊枝甘露冰淇淋」、「芋頭西米露...

5款樂天必買甜點、零食推薦！「辻利茶舗」抹茶米餅、超人氣焦糖夾心餅乾網購直送超方便

本篇精選「樂天市場」6家人氣網購甜點及零食推薦給在家防疫的你，包含手工夾心餅乾、牛軋糖夾心餅乾、抹茶米香餅、芋頭冰磚、長條乳酪等，同時有推出滿額免運及折價活動，推薦大家一起宅在家歡度端午節﻿！

麥當勞「1元蛋捲冰淇淋、買12送12」一日快閃！3大優惠在線搶

防疫時期各大促銷活動轉為線上，在家網購成了另一種消費習慣。今天跟大家分享麥當勞3大優惠，其中一日限定的經典蛋捲冰淇淋只要1元、買雞翅還能免費吃雞塊，外送獨家買一送一也同步延長至6/29，激省優惠作為抗

萬波、CoCo「楊枝甘露」回歸了！3大芒果系手搖必收 買飲料還送鬆餅

夏天沒來杯楊枝甘露就OUT了！作為夏季水果霸主的芒果為許多飲料、冰品、甜點的寵兒，如今連鎖手搖品牌「萬波」、「CoCo」帶著專屬「楊枝甘露」特調重磅回歸，黑浮咖啡也打造「芒果全明星會」，6/25前購買

COMEBUY土芭樂手搖「芭樂檸檬綠、芭樂多多」回歸！20週年再送一年喝到飽

粉絲等到了！連鎖飲料品牌「COMEBUY」獨有的「土芭樂手搖」採用台灣特有品種製成，豐富維他命C及清爽風味備受喜愛。如今土芭樂系列暌違三年即將於6/16正式回歸，準備用古早味的「芭樂檸檬綠」、「芭樂多

肯德基「ㄎㄎ珍奶」回歸！全新白玉、咖啡凍更Q爽，29元喝法比買1送1更便宜

肯德基去年6月首推「ㄎㄎ珍珠奶茶」，掀起一波炸雞配珍奶的熱潮，今年同檔期再出力作，打造「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」，更祭出多種嘗鮮優惠，其中低調上線的「第二杯半價」活動今早開賣後火速售罄，但其實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。