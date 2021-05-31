立頓「珍奶雪糕」變大了！還有「蜜桃果茶冰棒」新登場

繼去年攜手杜老爺，首度將特調茶飲化身成為冰棒後，「立頓」今年再加碼，將日本熱賣的冰沙水果茶，化身成為新口味，推出「立頓蜜桃果茶冰棒」，並且再將立頓珍珠奶茶雪糕放大升級，推出「立頓珍珠奶茶大雪糕」，更能增添滿足感，即日起限量開賣。

立頓本次新推出的「立頓蜜桃果茶冰棒」，源自日本立頓冰沙水果茶概念，將蜜桃果汁與紅茶冰沙結合，採用獨家雙層結構，以橘粉色調的蜜桃外層，搭配內餡粉條紅茶冰沙，並且透過添加蜜桃果汁，帶出清爽果香，還吃得到有嚼感的粉條，帶來甜爽不膩的夏天滋味，適合喜愛茶香與清爽水果味的民眾，每支40元。