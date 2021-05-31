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立頓「珍奶雪糕」變大了！還有「蜜桃果茶冰棒」新登場
繼去年攜手杜老爺，首度將特調茶飲化身成為冰棒後，「立頓」今年再加碼，將日本熱賣的冰沙水果茶，化身成為新口味，推出「立頓蜜桃果茶冰棒」，並且再將立頓珍珠奶茶雪糕放大升級，推出「立頓珍珠奶茶大雪糕」，更能增添滿足感，即日起限量開賣。
立頓本次新推出的「立頓蜜桃果茶冰棒」，源自日本立頓冰沙水果茶概念，將蜜桃果汁與紅茶冰沙結合，採用獨家雙層結構，以橘粉色調的蜜桃外層，搭配內餡粉條紅茶冰沙，並且透過添加蜜桃果汁，帶出清爽果香，還吃得到有嚼感的粉條，帶來甜爽不膩的夏天滋味，適合喜愛茶香與清爽水果味的民眾，每支40元。
去年就推出的「立頓珍珠奶茶雪糕」，今年將份量加大，升級成為「立頓珍珠奶茶大雪糕」，同樣使用斯里蘭卡紅茶所調配的立頓原味奶茶為基底，具有茶香與奶香的甘甜，並加上珍珠增添口感，每支40元。兩款冰品皆自即日起於全台7-ELEVEN 限定販售
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