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米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
一甲子餐飲以焢肉飯等餐點聞名。記者陳睿中／攝影
一甲子餐飲以焢肉飯等餐點聞名。記者陳睿中／攝影

即將於8月24日公佈的「台北台中米其林指南 2020」，8月11日率先公佈「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，本次共有台北的31間店家、23間街頭小吃上榜，合計54間，其中包含有泰姬、一甲子餐飲、昶鴻麵點等7間新餐廳入榜。而台中則是有范記金之園、富鼎旺、東山棧等名店上榜，合計21間。

本次台北入選必比登推介名單的店家中，新入選者包括提供北印料理的「泰姬」，還有位於艋舺祖師爺廟旁，販售焢肉飯、麻豆碗粿的「一甲子餐飲」，還有華西街夜市內的「源芳刈包」、「昶鴻麵點」。另外錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」、南機場夜市的「吾旺再季」（原：松青潤餅），則都是遷址後再次入圍。

今年的台北台中米其林指南，最大重點就是加入「台中」。而本次的必比登推介名單李，共有21間上榜，其中包含10間台菜餐廳。包括有販售草袋飯的「范記金之園」，還有提供甕缸雞的「東山棧」，以及均提供豬腳料理的「富鼎旺」、「富狀元豬腳」。另外「溫叨」、「富貴亭」、「三喜食堂」、「馨苑」、「彭城堂」等店家，也都榜上有名。

台中的火鍋、麵食，本次也成功在必比登名單中搶下一席之地。供應砂鍋粥的「台客燒肉粥」，還有販售溫體牛肉火鍋的「尚牛二館」，以及老字號的「上海未名麵點」、「阿坤麵」，還有由前樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」，均順利上榜。另外還有「滬舍餘味」、「京華煙雲」、「沁園春」、「新月梧桐」等上海、江浙菜系的餐廳入榜。「淇里思 （西區）」則是台中唯一一間以印度料理上榜的餐廳。

「台北台中米其林指南 2020」將於8月24日於台中正式公佈。本次率先公佈的必比登推介（Bib Gourmand）名單，均提供「物有所值」的美食，代表顧客能以1,000元以下的價格，品嚐到3道優質料理。

【2020台北台中米其林指南 必比登推介新入榜名單】

【台北】（合計54間，共計7間新入榜）

泰姬

一甲子餐飲

昶鴻麵點

源芳刈包

阿國切仔麵（遷址再度入榜）

陳董藥燉排骨（遷址再度入榜）

吾旺再季（原：松青潤餅）（遷址再度入榜）

【台中】（合計21間）

范記金之園

東山棧

富鼎旺（中區）

富狀元豬腳首

溫叨

富貴亭

三喜食堂

馨苑

東方龍

彭城堂

台客燒肉粥

尚牛二館

阿坤麵

上海未名面點

Gubami

滬舍餘味

京華煙雲

沁園春

陸園

新月梧桐

淇里思 （西區）

提供北印菜色的「泰姬」，乃是本次新入榜的餐廳之一。圖／取自TAJ 泰姬印度餐廳 Indian Restaurant粉絲頁
提供北印菜色的「泰姬」，乃是本次新入榜的餐廳之一。圖／取自TAJ 泰姬印度餐廳 Indian Restaurant粉絲頁

米其林 夜市 火鍋

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