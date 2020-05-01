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到全聯買鱈魚香絲一次13包才有折扣 內行網友曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有顧客到全聯發現鱈魚香絲要一次買13包才能有折扣優惠，照片一出讓許多人直呼買13包太多了。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」臉書
有顧客到全聯發現鱈魚香絲要一次買13包才能有折扣優惠，照片一出讓許多人直呼買13包太多了。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」臉書

許多人都喜歡到超市、量販店採購，除了種類多樣之外，價格便宜也是考量原因。一名女網友到全聯超市購物，她看到一款老牌知名零食鱈魚香絲在做促銷，單包34元，但若一次買13包才有折扣，其他網友看了笑說「13包也太多了吧」。

原PO昨（30）日去逛全聯超市，看到架上知名的零食鱈魚香絲正在做折扣促銷，牌子上面還寫著「買多賺多」，下面註明45克包裝單包要價34元，若買13包則是255元，平均一包只要19.7元。原PO說起先以為是要買2包、一件均價19.7元，後來覺得怪怪的，再仔細一看才知道是一次要買13包才會有折扣，她拍下照片PO到「我愛全聯-好物老實説」臉書粉絲團，引來許多網友的討論。

貼文讓網友覺得不可思議，「13包是要吃到吐啊？」、「這種標示真的很故意誤導，誰會一次買13包啊？」、「魔鬼藏在細節中」、「我看到13包傻眼了！一般家庭怎可能會買這麼多包啊？」、「有時候全聯的折扣優惠，好像當我的數學零分」、「這是吃到吐的概念嗎？」、「咬到嘴歪」、「13包才有優惠，覺得有些嚴苛啊」；不過有內行的網友透露其原因，「因為近期很多客人都大量掃貨的結果，將大量購買的優惠價直接回饋給大量購物的客人」。

還有網友分享類似的經驗，「我上次買蛋捲也碰過一次，拿2盒去結帳才發現要買13大盒才有特價」、「全聯都故意這樣，有一次我沒注意要搭配，結果結帳才發現是原價」、「我也有過，罐頭一瓶39，我沒看清楚旁邊的小字，只看到39元，它是未拆的包膜一條三個，我以為一條是39，然後結帳聽到逼3次我才發現」。

全聯

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