好市多「澳洲神皂」紙盒有妙用 網讚：要大缺貨了！

美式大賣場好市多經常推出令消費者瘋狂搶購的商品，有一款澳洲製植物精油香皂，因為成分天然又耐洗，因此被許多人封為「澳洲神皂」。而有網友發現，該款肥皂的「包裝紙盒」竟有其他妙用，分享到臉書社團引起網友討論。

網友4月29日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他表示這款「澳洲神皂」的紙盒當成面紙盒剛剛好，從他的影片中可以看到，原po將一包衛生紙放在紙盒中，尺寸差不多符合紙盒的大小，衛生紙還可以從原本盒子上露出商品的洞口取出。

原po表示這是其他社團成員告訴他可以這麼使用的，並補充肥皂拿完後，盒中多多少少會有一些香皂的碎屑，只要用尺刮除，再用濕紙巾輕擦盒子內測，就是一個乾淨的衛生紙盒了。

如此妙用也讓其他網友大讚，紛紛留言：「不錯耶感覺還會香香的」、「感覺會造成這款肥皂大缺貨」、「物盡其用，不浪費」、「這質感不錯耶」；另外也有網友提到，這款紙盒也可以拿來放口罩，「感覺也可以放口罩耶」、「我拿來放口罩好用剛剛好」。