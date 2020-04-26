她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

「翼豆」其莢果之四稜羽狀突起似楊桃果辦，故廣泛稱為「楊桃豆」。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實說」臉書 超市販賣的商品琳瑯滿目，讓許多消費者常有尋寶的感覺，一名女網友在全聯超市發現一種特別的蔬菜，造型奇特讓她覺得很新奇，買回家煮火鍋也很好吃，她把照片PO上網後吸引許多網友好奇討論，還有人也分享品嚐過的心得，大讚真的很好吃。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」PO出幾張照片，她說昨（25）日在全聯的架上看到一種特別的蔬菜名叫「翼豆」，本來以為是菜葉類，後來才知道是豆子。她在好奇心驅使下買回家煮火鍋吃看看，意外地發現脆脆的很好吃，「包裝上的烹調方式就跟一般葉菜一樣，可汆燙、熱炒、煮火鍋，大家有看到可以買來試試看」。

照片引起網友熱烈討論，許多人對於「翼豆」給予高度的評價，「我們叫它楊桃豆」、「這個叫做角豆，很好吃喔」、「這個好吃，有賣了嗎？我們這還沒看到」、「喔！找這個找好久，原來全聯有」、「這個營養價值很高」、「終於~有人po了」、「這種菜我都跟山上的朋友買」。

品嚐過的網友也大方分享自己的食譜，「我們這邊叫角豆，跟小魚乾、蔭豆、辣椒一起炒，很好吃」、「這個用蒜炒小魚乾還有小辣椒很好吃」、「這個好吃、我都汆燙」、「燙一燙，沾醬也好吃」、「炒干貝醬也好吃喔」、「這個超好吃，我都汆燙沾胡麻醬」、「蒜頭清炒好吃哦」、「炒辣肉絲加沙茶醬」。

根據農委會官網介紹，「翼豆」的別名又叫做「四角豆」、「翅豆」、「羊角豆」、「楊桃豆」、「四稜豆」，原產於非洲、東南亞地區，1910年引入台灣栽培，因其莢果之四稜羽狀突起似楊桃果辦，故廣泛稱為「楊桃豆」。在台灣以東、南部種植較多，尤其是花蓮、台東一帶。