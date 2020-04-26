全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

全聯福利中心商品齊全、價格優惠，是不少消費者的愛店，日前一名網友在臉書社團上分享，跑了2、3間店終於找到這款「邪惡包子」，一口咬下瞬間爆餡，價格親民、CP值高，照片在網上曝光，釣出不少愛好者回應「吃過回不去」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」曬出戰利品興奮表示，「跑了2、3間才找到這款熔岩巧克力包，針對家裡有3個巧克力控的孩子真是一大福音」，只見電鍋中的巧克力包蒸到流出湯汁來，一口咬下吃得到香甜的巧克力滋味，令人食指大動。

原PO提到，自己不愛巧克力，但此款商品不會死甜，加上目前特價6入59元，等於一顆只要10元而已，由於不是每家店都有進貨，所以一上架很容易就會缺貨，也成為不少民眾的必買清單。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我們家也愛，回購第二包了」、「小孩很愛，早餐都指定要吃」、「吃這款要小心，一個爆漿會流滿手」、「這款真的很爆漿」、「好心動喔！納入購物清單」、「第一次看到圖文相符的產品」。