2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年公布的《2019台北米其林指南》二、三星餐廳中，最吸睛的莫過於初次上榜就拿下二星的日本料理餐廳「鮨天本」，也是現場二、三星餐廳中唯一領獎時缺席的餐廳，讓人對這家餐廳更是好奇。

鮨天本主打頂級壽司，位置隱蔽卻有著一眾死忠老饕擁護。據了解，該餐廳以熟客為主，時常有熟客一次預訂就訂一整年位置，加上餐廳內僅有板前座位，最多只能容納12位客人。但也由於座位稀少，幾乎很難有生客能訂得到位置，就算訂到了，可能也得等上半年、一年才能前往品嘗，若真想品嘗其滋味，恐得有門路才能吃得到。然而，即使如此一位難求，鮨天本的Google評分仍相當高，滿分5分拿到4.8分，底下評論幾乎是對食物讚不絕口居多。

儘管鮨天本如此受老饕喜愛，但去年首屆《2018台北米其林指南》卻不在榜上，而被視為遺珠之憾，甚至有饕客笑稱肯定是米其林密探訂不到位置，才會導致去年沒上榜，僅進入米其林餐盤推薦。因此，今年一上榜就拿下二星，許多老饕認為，可說是實至名歸。