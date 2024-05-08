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面試被問「怎麼待業這麼久」怎麼回？ 網分享經驗：影響不大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友待業2年了，最近想找正職的工作，但擔心被問到「待業時間這麼長？」，不知道該如何回答，於是想問問是否有更好的理由。示意圖/PAKUTASO
一名網友待業2年了，最近想找正職的工作，但擔心被問到「待業時間這麼長？」，不知道該如何回答，於是想問問是否有更好的理由。示意圖/PAKUTASO

有些人會待業一段時間才會繼續找工作，但面試時常會被問到，待業期間在做什麼，讓不少人相當煩惱該怎麼回答。一名網友待業2年了，這期間正在準備國考，最近想找正職的工作，但擔心被問到「待業時間這麼長？」，不知道該如何回答，於是想問問是否有更好的理由。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她待業已有2年時間，這段期間她在準備國考，最近想找份正職的工作，她擔心面試時會被問，「怎麼待業那麼長時間？」，很煩惱該怎麼回答比較好，也不會被對方懷疑，她認為老實說在準備考試或照顧家人好像也不太合適，於是想詢問大家，有什麼更好的理由。

網友們紛紛表示，「剛留學回國」、「我直接回為了錢，就錄取了，我覺得誠實回答比較恰當」。

有網友則分享自身經驗，「我之前待業一年直接講準備國考，年輕的話不難找，面試時有強調之後不會再考，有錄取不少工作」、「雖然沒待業那麼久，但大概也一年多了，我都跟面試官說，因為不知道自己能做什麼，所以都沒有跨出去找工作，這段期間都在打工什麼的，會問但基本上都只是問看看，不會有太多的影響」、「待業快兩年，老實說，但是學會簡單敘述和包裝得好聽，先簡單說明：照顧家人、小雞打工、興趣培養、學習之類，有詳細詢問再詳細說明，例如：怎麼學習、培養哪些興趣專長？」。

有網友則表示，「準備考試跟照顧家人都是很正常的理由啊，至少我面試說在準備高普考or證照時對方都很能理解，頂多問一下考科或有沒有補習之類的」。

待業 面試

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