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學歷掛帥！沒碩士能進科技業嗎？ 人力銀行給答案

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
求職示意圖。路透
求職示意圖。路透

高薪分紅讓科技業成為上班族最嚮往的產業，但想在科技業坐擁高薪、如魚得水，學歷到底重不重要？

網友在社群平台上發問，因為大學學歷不夠亮眼，工作不好找，正在考慮進研究所，打算考四大四中「洗學歷」，希望提升就業競爭力，網友直言想進科技業大學學歷比碩士學歷更重要，因為大家都知道「碩班可以洗」，但學歷不好也可以在業界努力，用實力說話，不過也有網友直言「沒碩士就洗洗睡，連面試都沒辦法」、「至少要四中以上，不然再怎麼厲害，也很難有面試機會」、「不補碩連嘗試的門票都沒有」。

由於原po爬文後發現大學學歷影響大，就怕考進研究所還是進不了一線大廠，網友直接回應想進一線大廠，除了要碩學歷當入行門檻，面試的時候考官還會直接要求看大學成績單，但也有人以自身的例子鼓勵原po，「碩士刷到前面幾所，面試是有用的，自己就從私校尾段，考進前段碩士，已經在電子五哥上班」，或者勸原po不要只鎖定一線，如果不是一線，多多少少會有一點點的位置給學歷不是很好的。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，新鮮人因為沒有相關經驗，企業人資只能用在校成績或是參與過的專案作為判斷標準，特別是知名大廠競爭者眾，入行門檻也跟著提高。

根據1111人力銀行的資料庫顯示，目前資訊科技產業有近五萬筆的工作機會數，過去一年成長幅度最多的產業分別是軟體/網路以及半導體產業的相關職缺，成長幅度一成，但其中有53%的職缺要求求職者必須具備碩士以上學歷，顯示學歷對於科技業來說，已成為客觀的衡量標準，建議求職者可以先從二、三線公司做為起跑點，累積工作經驗與實戰資歷，靠資歷跳槽，更有機會擺脫學歷的限制，進入一線大廠大展身手。

想要對科技業的動態更加了解、累積實力，科技島AI學院開設一系列課程，帶領你持續精進，不但有求職者必備的工具型課程，5月份還有更多專業課程包括「簡報設計師的AIGC工作流」、「AI生成式自動化」等免費課程，帶你優化進入科技業產業必備的能力。

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