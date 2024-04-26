入職一個月就想離職！同事冷暴力成最後一根稻草 網友超有共鳴

進入職場遇到不友善的同事真的會讓人心累，近期一位女網友在Dcard上PO文說，從她到職的第一天起，就明顯感覺部門的同事和主管很不友善，讓她很想逃。而公司還強迫新進員工上反職場霸凌的課，讓她感到十分諷刺。

原PO以「壓垮你提離職的最後一根稻草？」為題發文，表示自己新工作撐了一個月，但一直受到同事和主管的冷暴力。例如開會時，就算時間充裕，但當原PO去拿東西時，即使大家都在互相等待，部門同事也會直接丟下她，連幾秒鐘也不願意等。

在工作時，部門的同事也完全無法溝通，直白的說是「已讀不理」。當原PO因為企劃提供的資料不齊而無法完成專案時，同事會完全無視她的詢問，就連主管看到也不理會。

這些經驗讓她明白，之前員工急著離職不是沒原因的，公司一直徵人更是不意外。原PO每天上班都很不快樂，甚至已經在倒數離職了，發文引發熱烈回響。

大部分網友表示，遇到慣老闆和惡同事是主因，「公司超小老闆超鳥，人都走光光，開始要做一堆根本不是份內事的東西」、「情緒化主管，案子量突然爆增且反應好幾次都無效，想要離職老闆就開始要扣錢」、「酸言酸語，處理公事一堆員工態度超差」。

也有網友表示，看不到未來才是他們離職的原因，「我的同事就是我的未來，做了那麼多年還是這副德行，就知道公司沒未來」、「我不想10年後還在領四萬，然後人手嚴重不足還要做一堆雜事」。