她離開台積電超開心 過來人點頭「半年就想跑」：鬼故事堪比聊齋

擁有「護國神山」美名的台積電是許多求職者的目標之一，但也時常聽聞有不少曾在裡頭工作過的過來人，因為種種原因而選擇離開。有一名前台積電員工的女網友就發文表示曾做得不快樂，後來「下山」到外商工作，才感受到兩邊文化的不同。

原PO在Dcard以「下山因緣際會去到外商」為題發文，她說之前曾待過台積電，每天都覺得非常痛苦，但因為薪水高再加上身邊的人勸她要好好珍惜，因此只好強迫自己留下來，只是仍然做得很不開心，常常上班很想哭，但如今已經「下山」到外商工作，兩邊的環境也讓她非常有感觸。

她大讚外商福利超好又很自由，有吃不完的零食泡麵，還有喝不完的咖啡牛奶，上下班也不用打卡，「同事超好相處沒有心理變態，真的是感恩的心」，讓原PO每天上班都很開心。她說兩邊的薪水不敢保證都很好，但是工作氛圍一定差非常多，雖然外商砍人不會手軟，但她希望永遠不會被裁員，更想要和公司「共存亡」。

不少曾待過台積電的過來人也有同感，「下山真的治百病」、「在台積工作不知道有啥要好好珍惜的，哈哈」、「台積真的鬼故事堪比聊齋誌異，待不到半年想跑了，每天壓力好大」、「做過的只會問『妳身體還好嗎？』」、「之後妳就會後悔，後悔怎麼沒早點下山」。

也有人看法不同，「我剛好是相反，外商給我的壓力比較大，進台積RD反而比較輕鬆，錢還比較多」、「都是看部門的好嗎？好的部門讓妳上天堂，爛的地方讓妳待一天都是渡日如年」、「有一天被裁的時候前輩提醒妳是正常的，人生就是不停的戰鬥」、「我老姐在美國工作不到兩年，已經被裁員兩次了，一次是虛擬貨幣公司，另一次是跨國行銷公司（都是做行銷相關的資料分析），兩間公司福利都很好，上班很自由薪水又高，但是感覺真的是砍人不手軟，她第一次被裁還是整個部門全部裁掉，好可怕的感覺」。