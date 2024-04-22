科技業求職…廣投履歷1年沒人理！他驚覺「血淋淋真相」：實力強沒用

現今科技發達，一般人求職通常會上人力銀行，根據自己的條件，看有沒有符合的公司，進而丟出履歷。不過最近有一名科技業人士卻感嘆，自己已經投了長達1年的履歷表，但卻遲遲收不到公司面談邀約，後來才發現「內推」真的很重要，身邊也看到了很多血淋淋的實例。

一名交大網友在Dcard科技業版發文表示，自己一年來廣投了一堆履歷，但很多想去的公司完全不理，連非熱門公司都很少有面談邀約，後來是靠了幾位同學幫忙「內推」，才有那些好公司的面試機會。

原po也說，自己身邊出現很多血淋淋的例子，實力比較差的靠內推上了，比他強的同學卻還在苦苦投履歷，基本上越好的公司越多人搶，自然背後也會有越多內推發生，只是正常投履歷的人不知道而已。

原po透露，內推會先吃掉餅的一大塊，剩下的人才去爭那一小塊，爭得頭破血流，因此也造成如果是正常管道應徵的話，「必須非常非常優秀，要不就是得運氣好，或兩個都需要，否則不可能贏」，他也認為，「也許在求職階段就認清人脈，一切也並非壞事吧」。

不少人也紛紛認同回應，「我朋友在大咖實驗室，整個lab都靠內推，跟景氣好不好感覺無差別」、「老話一句，有關係一定比沒關係好」、「這我，混血仔在實驗室人脈輸一次，光內推就找好久+無回應，就算面完進到學歷科系驗血又輸一次，非純血直接被大主管濾掉沒戲，最後被嫌說眼高手低的雜魚」、「人脈＞表達能力＞技術能力」、「不是只有求職，很多時候跟場合也都是人脈＞實力」。

但也有人持有不同想法，「我覺得有這樣的思想會很累喔，投機的人是有啦，但所以呢？為什麼要羨慕這種人？我才不想成為這種人，靠實力說話才能真的在崗位上問心無愧啦我覺得」、「找到不適合的人對公司成本太大了，內推踩雷的機率比較小」、「我沒內推也拿到不錯的缺，能力也普普，我覺得應該是因為我很會唬爛」。