投遞履歷總是碰壁？網議5大「履歷地雷」帶你避雷！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「履歷地雷」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大履歷地雷排行。

履歷就像是一位求職者的身份證，企業也是直接透過履歷來認識求職者。但不知道你是否有投遞履歷後卻沒有下文的經驗呢？無論是收到感謝信，或是無下文，除了學經歷可能較不符合企業期待之外，也要小心你的履歷是不是觸犯了這些地雷！趕快檢查看看自己的履歷是不是中了網友的這些注意事項吧！

「誇大、無佐證之內容」面試官一問就知道 「內容過冗」讓人沒耐心閱讀

▲ 網友熱議 TOP5 履歷地雷 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「履歷地雷」的相關話題討論，可以發現「誇大、無佐證的內容」獲得最多網友的討論。即有應徵者為了讓自己的履歷表現亮眼，而在自己的履歷上誇大、捏造不實內容。

對此網友就表示「誠實真的很重要…」、「履歷寫得太誇大，面試官一問就問出來了，超容易被發現」，提醒「經歷可以用量化的方式呈現，面試官才不會覺得你的履歷太虛」，或考慮以數據方式呈現，例如「在多少的預算下完成專案，並因此提升了多少百分比的觸及率」，除了讓面試官具體的知道應徵者的經歷之外，還可以看到有邏輯性的履歷架構，增加面試邀請的機會。

另外「內容過冗」也是網友公認的大地雷之一，有網友就分享自己看到很多份新鮮人的履歷像是在寫自傳，甚至有些人還花了不少篇幅介紹自己家庭，直呼「我是在應徵工作不是在身家調查」。

而針對學經歷的撰寫方法，也有網友表示「『簡潔有力』才是不變的真理」，提出求職者在撰寫履歷的時候，可以盡量以條列式、並且用一到兩句話簡述自身經歷，供面試官能快速瀏覽資料，同時增加對面試者的印象。

而「履歷內容跟應徵職缺不一致」也是備受網友熱議的履歷地雷之一，就有擔任人資的網友分享「一堆人把自己之前在餐飲業打工的經歷列進去，但是應徵的職務卻是工程師？？」，提出建議如「若自身經歷就少與想應徵職位相關，可以先試著自學，甚至去考取證照，增加自己的適配度」。

求職過程中，準備履歷是必經的過程，而要想撰寫出一份吸睛的履歷，不妨參考以上網友熱議的履歷地雷，並且盡量將自己的學經歷量化、誠實並條列式的寫下，以及保持乾淨的履歷版面，相信會更容易拿到面試機會呦！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「履歷地雷」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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