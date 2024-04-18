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耍心機？鎖同事工作EXCEL報表公式：就不想分享 難道不可以？

聯合新聞網／ 綜合報導
有名網友抱怨因為同事不會做EXCEL，在花費一些時間改成RAW DATA後，卻不想分享自己辛苦努力的結果，於是她上鎖了報表，只開放給同事填上資料以利報表產出。此為製作圖表示意圖。 圖／Ingimage
有名網友抱怨因為同事不會做EXCEL，在花費一些時間改成RAW DATA後，卻不想分享自己辛苦努力的結果，於是她上鎖了報表，只開放給同事填上資料以利報表產出。此為製作圖表示意圖。 圖／Ingimage

同事間本該互惠互相幫忙？有名網友上網抱怨因為同事不會做EXCEL，在花費一些時間改成RAW DATA後，卻不想分享自己辛苦努力的結果，於是她上鎖了報表，只開放給同事填上資料以利報表產出。因為心中糾結著一些公平與否的情緒，所以上網詢問：「工作用的EXCEL報表不想分享公式給同事，不可以嗎？」。

一名網友昨(17)日透過Dcard上分享一件自己在工作上遇到的難題，她指稱，在公司擔任助理，因為工作需經常用到EXCEL報表，但本來只負責更新，因為同事的部分一直犯錯，犯錯的同事找她幫忙，在不情願的情況下，原PO花了很多時間幫同事改成RAW DATA，讓她們可以將資料直接放進去產生報表。

但因為同事只說一句不會便將所有的事推給她，且對人的態度很差，讓她心生不快，於是她便將表格用密碼和隱藏公式鎖住，「不想給她們我辛苦設的公式」，目前同事只能將資料放進去產出結果，但不能看到公式。

原PO在鎖住公式後被同事發現，同事稱：「也有權利知道公式怎麼設定的」，讓她上網詢問：「工作用的EXCEL報表不想分享公式給同事，請問這樣不行嗎？」。

網友對此表示：「不要教啊，根本沒人會感謝妳」、「覺得你只是去工作的，不是去當老師教學的」、「故意講的很難就好啦，他們聽不懂就算了」。

也有網友認為，其實不管是誰來做EXCEL RAW DATA的公式，旦凡在上班時間產出的所有結果應屬於公司資產，其實其他同事也有權利知道，不然就是「丟Google教學給他們，然後cc主管」，或者「丟幾個相關的網頁說妳是從這些網站學的，叫她們自己對照著看。記得cc主管」。

也有人覺得：「教他們阿，反正花的是公司的時間，你只要做表面給主管看就好了，不適任的人自然會被淘汰」、「你這樣把這件事的結尾弄的這麼難看，如果暫時沒有離職想法，還是顧一下人情世故會比較好，這就是職場遇到討厭的人還是必須裝一下的，萬一你說不要那是你辛苦用的不想教，他們跑去主管那抱怨，你絕對不會比較好做事」。

有網友認為，其實EXCEL表格函數往往牽一髮動全身，「設計表格也是依邏輯慢慢建立的，偷懶的人往往只知複製公式但不知邏輯，很容易不小心帶入錯的數據，到時就是他的責任了」。

Excel 職場

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