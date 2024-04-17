公務員待遇慘為何不離職？網曝1辛酸血淚：沒勇氣瀟灑離開

公務員的待遇越來越不如從前了！一名網友在PTT上發文指出，若是公務員錢少事多又被砍退休金，那為什麼不離職呢？

原PO分享，曾經的「鐵飯碗」公務員要是錢少事多又被砍退休金，待遇這麼不堪的話，那為什麼不離職？他提到，認識一位公務員朋友離職後，回到家鄉當房仲，第一年的薪水就超過他們科長薪水的2倍，因此懷疑公務員這麼慘為何不離職？2024大缺工時代還怕找不到工作嗎？

貼文一出，立刻引起廣大的討論，「很簡單啊，出去沒工作」、「照這個邏輯，大家都不能抱怨了」、「只會考試但考不了三師，只能湊合做」、「舒適圈待久出來容易碎滿地」、「覺得與其抱怨，不如集體離職」、「看不懂公務員正常上下班加班在哪？」、「食之無味，棄之可惜」。

有許多人透露現在公務員的近況，「上個月才有新聞說公務員離職率上升20多%」、「現在國考的報考人數大概只剩不到4成了吧，慘到國考還要減科」、「現在流動率比十年前高很多」、「離職率提高，報名人數減少，看不到嗎？」、「一堆人離了啊，沒看到？」、「報考創新低，離職創新高」、「離職率很高啊！二類職系都招不滿」。

此外，有網友提到付出的時間成本是不敢離職的關鍵，「那個門你進去沒有馬上走，之後想走要付出的成本是很高的」、「離開不只是薪水的問題，這期間繳的退休金、付出的時間，還有學到的東西全部都要歸零，沒有幾個人是有勇氣能瀟灑離開…」、「你是不是不懂什麼叫做沉沒成本？」、「頭都洗下去了要跳槽有時間成本啊」。

不過，也有一部分網友認為有人在帶風向，「現實就是不辛苦啊，單純有些人喜歡帶公務員很慘的風向罷了」、「一直想帶風向，結果臉被打成大餅」。