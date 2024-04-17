他揭竹科工程師慘況喊不值得 過來人點頭曝重考念1科系「薪情勝過科技業」

在大眾的印象中，竹科工程師薪資相較優渥，因此成為不少人心嚮往之的工作。但近日，有網友分析工程師的數項劣勢，認為竹科工程師跟眾人的吹捧有一段落差，「不值得一窩蜂擠過來」。文章一出，引來不少人認同，更有重考的網友分享其他行業的薪情，稱「裡面每個人最後都碰得到高薪，但科技業就不一定」。

一名網友在Dcard以「有人覺得當竹科工程師沒想像中好嗎？」為題發文，認為在科技業任職若沒有升到主管職，特別容易中年失業，也容易受景氣影響，而且工作地點受限在特定幾個科學園區。

原PO接著分析指出，當一群薪水高於平均的人聚在一起，物價、房價（租）就飆漲，竹科就是其中一個例子，「要用更盤的價格才能買到相同品質的東西」、「好像也不見得會賺比較多」。如果不選科技業相關工作，即便薪水跟工程師有差距，生活品質或許還比工程師來的好。

原PO也點出科技業工時長的問題，加上若在竹科工作，假日能去的休閒景點也不多。他因此認為當工程師，尤其是在竹科上班的工程師，沒有大眾想像的光鮮亮麗。但原PO也強調，並非呼籲大家快逃，只是覺得跟大眾的吹捧有一段落差，「不值得一窩蜂擠過來」。

對此，有網友認為可以乾脆考慮重考，轉讀醫的過來人也現身說法，「薪資當然比不上景氣正常的頂大電資，但生活品質跟社會地位無價，個人實在難以接受中年失業的風險，一輩子的努力直接沒了」、「現在在診所上班，雖然目前收入只比在科技業大廠的同學高一點點，且要熬過住院醫師階段真的很累，但相對工時還蠻愜意的，等退休回鄉下老家開間診所，養老加減看病人」。

一名重考讀牙醫系的網友也留言指出，「科技業高薪就那幾間，擠不進去就廢了」，並認為醫療產業「（薪水）沒什麼上限，地板又不差」，「科技業應該也有這樣的等級，只是就平均上還是醫牙比較好，因為裡面每個人最後都碰得到高薪，但科技業就不一定」。

但也有人認為工程師已經算不錯的工作了，「門檻比醫牙低，薪水PR值也不錯」、「家裡沒資源的，當工程師是不錯的選擇，一袋行李租個套房，肝個幾年存點本金」、「其實工程師還是有很多選擇的，看自己怎麼努力吧」。