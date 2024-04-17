百貨公司員工吹冷氣爽滑手機？ 內行曝：1項目沒達標得走人

許多人都喜歡錢多事少離家近的工作，日前有網友指出，他逛百貨公司時，看到運動用品店的員工在追劇、聊天，讓他驚呼「感覺沒客人的時候很爽，還有冷氣可以吹，真的是這樣嗎？」對此，有內行人表示「但他們要背負業績壓力，沒達到的話就要回家吃自己了」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他逛百貨公司時發現，運動用品店店員有的在追劇、有的在玩手機、有的在跟隔壁店員聊天，讓他驚訝直呼「感覺沒有客人的時候很爽，而且還可以吹冷氣！」疑惑問「真的是這樣嗎？」

對此，網友解析該行業型態，「那種都是有業績壓力的，沒達標就回去吃自己了」、「百貨業都是賺假日錢，你不明白別人的苦」、「平日肯定是沒什麼人，但是假日要到的話，還是要努力衝業績啊」、「有的店員很勤勞會整理展示櫃，有的會稍微放鬆一下，畢竟『問薪無愧』」。

不少人則反酸原po，「你這麼不高興的話，趕快每一櫃都去消費啊，讓他們忙」、「如果你家樓下有保全，是不是又要刁難人家了？做人互相吧」、「就沒客人啊，而且薪水才多少？」、「關你什麼事情？管好自己吧！不然你去消費啊」、「覺得爽可以自己去做」、「沒客人不能滑手機、看劇，不然是要觀落陰請客人上門嗎？」、「你又不買東西，管那麼多幹嘛？」、「對啊很爽啊，你怎麼不去應徵？」、「沒客人就可以休息一下啊，難道要每雙鞋子重新綁鞋帶？」