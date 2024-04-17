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35k女行政猶豫「該轉職拼嗎？」 網搖頭建議：下班多進修就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫要不要繼續拼職涯，還是選擇安逸的35k行政工作。 示意圖／ingimage
一名女網友猶豫要不要繼續拼職涯，還是選擇安逸的35k行政工作。 示意圖／ingimage

每個人追求的工作型態不同，薪資跟福利也有所差異。日前有位女網友表示，她朋友幫忙介紹了行政工作，薪水3萬5千元，雖然上班很悠閒，但也學不到什麼東西，讓她猶豫「該繼續拼還是選擇安逸？」

一名女網友在Dcard發文表示，她今年25歲，朋友介紹了一個薪水3萬5千元的行政工作，後來發現這份職缺很閒，但也不能明目張膽地做自己的事，例如看書、自學等等，原PO求解「這份工作根本學不到什麼東西，我在糾結薪水也滿多的，要繼續安逸下去，還是要去外面多看看比較好？」

文章曝光後，多數網友建議別辭職，指出「不要辭職比較好，妳要學一堆東西，然後每天很充實的領35k，還是不用學到什麼東西，悠閒的領35k？」、「行政這樣還可以吧，公司如果發展穩定的話，就一邊進修一邊找工作啊」、「通常這種要靠關係的工作得來不易，利用下班時間經營副業，我現在副業做到跟正職薪水差不多」、「有35k就很不錯了，妳知道還有一些行政忙得要死，然後才27k嗎？」、「建議不要離職，利用下班時間進修一些妳有興趣的東西，等到練到專業程度就不用擔心未來的出路了，不然妳也可以不離職，利用副業賺取更高收入」、「建議不要貿然離職，可以利用下班時間進修有興趣的產業，然後再評估要不要進修，建議妳多了解自己喜歡忙碌跟安逸的工作，對日後工作選擇比較有幫助」。

薪水 離職

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