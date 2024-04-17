宿舍破爛、薪資比徵才公告低！日食品業爆求職爭議 9成錄取者不幹了

日本近來發生一起求職爭議。知名食品業者「稻葉食品」近來招募新進員工，然而卻發生薪資與原先徵人公告不符，以及宿舍過於破舊等問題，使得大量錄取人士不滿，立刻辭退了工作。

根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，稻葉食品當初在徵人公告時，寫著薪資為22萬6000日圓（約相當於新台幣47440元）。但當應徵者錄取後，卻告訴他們「薪水多少還沒決定」，並最後只肯支付19萬6450日圓，讓應徵者非常傻眼。

此外，公司原先號稱提供宿舍，並且減免8成的房租，然而宿舍不只相當簡陋、破舊，連台洗衣機都沒有，天花板還會漏水。原本說好要減免8成的房租，後來也食言。這些問題使得許多錄取者相當不滿，高達9成的人立刻決定放棄錄取資格離開。

針對這些批評，稻葉食品官方表示，因為管理宿舍的職員在今年一月過世，才會導致宿舍環境尚未整理妥當。至於薪資的問題，則是因為公司內「一般職」和「綜合職」不同，才會有所差距。但即使如此，應徵者依然質疑，為何求才公告上只有綜合職的薪資，但錄取後卻安排新人從事一般職，根本是玩兩面手法。