不想被裁員…先成為不可或缺人才！華爾街日報：這是最大的職場謊言

摘要 1.「成為不可或缺的人才，才有保障」這觀念可能需要修正，因從老闆角度看，你可能是公司巨大的風險。 2.不可或缺的人才，往往是「唯一」具備某項技能或掌握特定資訊的人，但這很可能讓員工變自私、忽略團隊合作反而被開除。 3.紐時暢銷書作者、全球50大管理思想家（Thinkers50）懷斯曼說，與其追求不可或缺，不如當個有價值的員工。

職場前輩總是耳提面命：「你要成為公司裡『不可或缺』的人才。」但《華爾街日報》卻說，這或許是最大的職場謊言！

即使許多員工自認已在職場上「不可或缺」，卻敵不過在最近一波的白領裁員潮，一樣中箭落馬。

不論是自己被裁員，或是目睹別人捲鋪蓋走路，所有上班族都出現了一種想法：沒有什麼員工不可或缺。有些人甚至認為，努力奮鬥沒有意義，太「奴」只會招致剝削，反正最終一樣都會被解僱。

但有些老闆表明，這其實是有意識的選擇——從策略上，就要防止員工變得不可或缺。因為，即使是團隊中「最好的成員」，任何的過度依賴都太危險！

佛羅里達州行銷公司Lucyd的執行長克萊恩（Avin Kline）說，他估計全公司55個員工裡面，大多數的人只會在公司工作2至5年。既然人才流動不可避免，那就別讓一個人變得太重要。

在Lucyd，每個客戶經理都必須和同事分享專案的筆記和進度，讓其他人能在必要時接手；才能避免一位客戶經理太過重要，一旦要離職，客戶也會想跟著出走。

布恩（Debbie Boone）是一位獨立顧問，擁有獸醫診所管理經驗20年。她有時候會解僱那些能力很強，卻選擇留一手，吝於分享經驗與知識的員工。因為，這些員工也許提高了自己的地位，卻會削弱團隊力量。

她提醒，成為「唯一」擁有某些技能，或掌握特定資訊的員工，可能讓人覺得很有保障，但也很可能讓你變得自私，在忽略團隊合作下，遭到老闆解僱。

曾經獲選全球50大管理思想家（Thinkers50）之一的懷斯曼（Liz Wiseman），曾任Oracle高階經理人，也是紐約時報暢銷書《乘數效應》與《影響力習慣》的作者。她發現，一旦把職場的目標，訂在「變得不可或缺」時，反而會將長期的職涯發展，放置於危險之中。

首先，讓自己變得不可或缺，會讓人完全被工作困住，進而減低幸福感。更可怕的是，這同時也讓你提早撞上職場天花板。當沒有其他人能處理你的工作，一旦出現更好的新機會時，老闆會因為沒人能替你補位，將這個舞台交給你的同事。

再者，這會危害你的「領導力」。人的一天就是24小時，當你變成一個不可或缺、無所不知、又超級能幹的主管時，往往代表你忽略了，要多關心並開發屬下的潛力。這會讓員工心灰意冷，只做最低標準的事，導致團隊表現受害，進而影響你的升遷。

因此懷斯曼認為，與其留一手，不如將自己所擁有的技能「複製」出去。換句話說，與其讓自己變得不可或缺，不如當個有價值的員工。

要成為一位有價值的的員工，她有3點建議：

一、釐清關鍵任務，然後率先執行

她曾向170名經理調查他們最欣賞的員工行為，第一名的答案是：當員工主動去做事情。這不僅是一種主動性的展現，同時，他們也會在過程裡，收穫寶貴的領導力和影響力，這是要當主管的必要條件之一。

二、填補領導力的真空

據估計，有高達63%的會議，沒有明確的議程與目標。而你可以自告奮勇填滿空白，成為那個真正完成事情的人。或者，私下或公開的感謝那些沒被看見的幕後功臣，都會讓你在職場上累積重要的「信任」。

三、在具優勢的領域做出貢獻

一個最有價值的團隊貢獻者，不會事事都說好，任何需求都回應。相反的，他們只會在公司關鍵需求，和自己最大優勢之間，找出兩者重疊的交集。

懷斯曼以「天生天才」來形容，當我們好好運用這個天賦，一旦面對比自己格局更大的事情時，往往會產生預期外的化學效應，讓組織中的每個人都受益。

資料來源：華爾街日報、HBR

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