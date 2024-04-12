快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錄取率16.91%！台鐵徵4類職缺756人上榜 起薪3.3萬元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司2024年從業人員甄試正取、備取名單於今天公告，正取人數756人、備取722人，錄取率約16.91%。本報資料照片
台鐵公司2024年從業人員甄試正取、備取名單於今天公告，正取人數756人、備取722人，錄取率約16.91%。本報資料照片

台鐵公司2024年從業人員甄試正取、備取名單於今天下午2時於甄試網站（ https://tra113.twrecruit.com.tw/ ）及台鐵公司官網同步公告，此次甄試各類科正取人數756人、備取722人，起薪3萬3000元至4萬2000元，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91%。

台鐵公司表示，此次甄試各類科正取人數756人、備取722人，助理管理師、助理工程師共計15個類科，正取53名，備取59人；事務員、技術員共計9個類科，正取35名，備取57人；助理事務員、助理站務員、助理技術員共計12個類科，正取386名，備取297人；服務員共計11個類科，正取282名，備取309人。

台鐵公司說，此次甄試錄取助理管理師、助理工程師月薪（起薪）約4萬2000元；事務員、技術員月薪（起薪）約3萬9000元；助理事務員、助理站務員、助理技術員月薪（起薪）約3萬6000元；服務員月薪（起薪）約3萬3000元。

台鐵公司表示，正取錄取人員分別於4月30日及5月20日分2梯次辦理報到，報到地點及程序由台鐵公司以掛號信件通知。未依規定時間報到者，即喪失錄取資格，由備取人員替補。因依法服兵役或天災、事變等不可抗力事由，無法依通知時間、地點報到者，應檢具足資證明文件逕向各分發單位申請延後報到。

台鐵 月薪

延伸閱讀

快搶鐵飯碗！ 油電糖水再招665人 進用後五年月薪衝六萬

月薪破6萬！1職業堪稱「另類鐵飯碗」 新鮮人自曝：狂接面試電話

徵清潔隊員開月薪17k 網驚呼：連時薪都只給140

329青年節 新北徵才釋1500職缺 最高起薪70K

相關新聞

旅宿業移工何時開放？ 勞動部4月底前再開專家會議

針對旅宿業是否開放聘請移工，勞動部於今年2月初召開專家學者小組會議，檢視交通部觀光署的「旅宿業開放外籍移工評估報告」，勞...

錄取率16.91%！台鐵徵4類職缺756人上榜 起薪3.3萬元起

台鐵公司2024年從業人員甄試正取、備取名單於今天下午2時於甄試網站（ https://tra113.twrecruit...

準時下班錯了嗎？她被老闆批「沒向心力」勸離職 網搖頭：別做加班奴隸

現代人注重工作與生活的平衡，準時下班是每位上班族的心願，然而卻有不少人在老闆要求之下被迫加班。一名女網友就分享，近日老闆找她約談，指責她每天準時下班的行為沒有向心力，並勸她自行離職，讓她感到十分無奈。

台積電新人素質差？他驚工程師講話句句三字經 內行曝：裡面很常見

提到科技產業，大家都會聯想到高薪的科技新貴，且素質涵養應該很高，不過有一名網友透露最近隔壁搬來一位在台積電上班的室友，但講話卻時常迸出「三字經」，讓他不免質疑現在台積電的新人素質是不是都很差？

月薪破6萬！1職業堪稱「另類鐵飯碗」 新鮮人自曝：狂接面試電話

每個人對理想工作的條件不同，有些人追求高薪，有些人則考量自身興趣專長。日前，有網友在Threads透露，現年66歲的媽媽最近向公司提離職，沒想到之後竟只花6小時就找到新工作，嚇得他直言「好猛的職業！」

搞笑片看到哭！女公務員「2點」致崩潰 過來人共鳴：人生從此不快樂

許多人對於公務員有美好想像，是福利多工作又清閒的鐵飯碗。不過一名女網友透露，成為公務員第2年，她看著搞笑影片莫名想哭，才發現自己因為工作自卑、焦慮、覺得力不從心。其他擔任公職的網友也深感共鳴，「連沒有什麼事發生的日子，我都覺得緊繃甚至害怕」、「我的人生也是從服公職後開始不快樂的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。