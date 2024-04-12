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錄取率16.91%！台鐵徵4類職缺756人上榜 起薪3.3萬元起
台鐵公司2024年從業人員甄試正取、備取名單於今天下午2時於甄試網站（ https://tra113.twrecruit.com.tw/ ）及台鐵公司官網同步公告，此次甄試各類科正取人數756人、備取722人，起薪3萬3000元至4萬2000元，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91%。
台鐵公司表示，此次甄試各類科正取人數756人、備取722人，助理管理師、助理工程師共計15個類科，正取53名，備取59人；事務員、技術員共計9個類科，正取35名，備取57人；助理事務員、助理站務員、助理技術員共計12個類科，正取386名，備取297人；服務員共計11個類科，正取282名，備取309人。
台鐵公司說，此次甄試錄取助理管理師、助理工程師月薪（起薪）約4萬2000元；事務員、技術員月薪（起薪）約3萬9000元；助理事務員、助理站務員、助理技術員月薪（起薪）約3萬6000元；服務員月薪（起薪）約3萬3000元。
台鐵公司表示，正取錄取人員分別於4月30日及5月20日分2梯次辦理報到，報到地點及程序由台鐵公司以掛號信件通知。未依規定時間報到者，即喪失錄取資格，由備取人員替補。因依法服兵役或天災、事變等不可抗力事由，無法依通知時間、地點報到者，應檢具足資證明文件逕向各分發單位申請延後報到。
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