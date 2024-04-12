快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

準時下班錯了嗎？她被老闆批「沒向心力」勸離職 網搖頭：別做加班奴隸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，近日被老闆約談，以「準時下班沒有向心力」為由，試圖勸她自行離職，讓她感到很傻眼。圖／ingimage
一名網友表示，近日被老闆約談，以「準時下班沒有向心力」為由，試圖勸她自行離職，讓她感到很傻眼。圖／ingimage

現代人注重工作與生活的平衡，準時下班是每位上班族的心願，然而卻有不少人在老闆要求之下被迫加班。一名女網友就分享，近日老闆找她約談，指責她每天準時下班的行為沒有向心力，並勸她自行離職，讓她感到十分無奈。

原PO在Dcard發文表示，她在一間新創公司擔任行政助理，薪水大約3萬元左右，平時到了下班時間，只要她工作做完就會直接下班。近日上班剛滿三個月，原PO卻被老闆約談，指責她每次都準時下班很沒有向心力、不團結，並請她好好思考這份工作適不適合自己，試圖勸她自行離職，「工程師工作沒做完加班我可以理解，但我就是個小行政，我工作做完了啊？」

原PO表示，她入職到現在工作沒有出過錯，主管讚許她做事有效率，老闆也說她工作能力很棒，但如今卻以「準時下班沒有向心力」為由希望她離職，讓原PO十分傻眼，「所以公司不需要好的人才，只需要有向心力、可以一起下班的人才？我不想離職，公司也沒有理由資遣我吧？」

文章引起討論，網友紛紛表示，「簡單來說，妳主管不喜歡妳才是答案」、「什麼向心力只是話術，感覺就是看妳不爽，想找個理由弄走妳」、「慣老闆表示不夠奴」、「公司想要一個免費加班的奴隸」、「要妳義務加班就是要奴才，反正新創倒閉的一堆，不用在意，繼續做自己」、「責任制跟向心力這種鬼話都是騙人免費加班的」、「跟他說向心力是要付費充值的」。

有網友指出，公司沒有理由能合法資遣原PO，「公司如果真的資遣妳，妳去向勞工局申請不當資遣，看最後妳還要留在原公司還是離職」、「妳不想離，他也沒辦法把妳弄走」。但也有人建議原PO趕緊離職跳槽，「可以買錄音筆，之後應該會有各種刁難」、「他沒理由裁妳，但有很多方法可以逼妳走，妳該做的是轉職跳槽」、「公司的確沒理由資遣妳，但還是建議找好新公司準備跳槽，畢竟妳覺得這裡值得浪費時間繼續待著嗎」。

加班 慣老闆 資遣 離職

延伸閱讀

訪台陸生變北京大學老師了！女學生最愛馬英九「這句話」 網：氣質就能看出哪一岸

月薪破6萬！1職業堪稱「另類鐵飯碗」 新鮮人自曝：狂接面試電話

好市多1「經典熟食」確定回歸！ 網嗨喊：今天晚餐有著落

被1星「好評」灌爆！麵館超狂公告曝光 老饕認證：超好吃

相關新聞

台積電新人素質差？他驚工程師講話句句三字經 內行曝：裡面很常見

提到科技產業，大家都會聯想到高薪的科技新貴，且素質涵養應該很高，不過有一名網友透露最近隔壁搬來一位在台積電上班的室友，但講話卻時常迸出「三字經」，讓他不免質疑現在台積電的新人素質是不是都很差？

準時下班錯了嗎？她被老闆批「沒向心力」勸離職 網搖頭：別做加班奴隸

現代人注重工作與生活的平衡，準時下班是每位上班族的心願，然而卻有不少人在老闆要求之下被迫加班。一名女網友就分享，近日老闆找她約談，指責她每天準時下班的行為沒有向心力，並勸她自行離職，讓她感到十分無奈。

月薪破6萬！1職業堪稱「另類鐵飯碗」 新鮮人自曝：狂接面試電話

每個人對理想工作的條件不同，有些人追求高薪，有些人則考量自身興趣專長。日前，有網友在Threads透露，現年66歲的媽媽最近向公司提離職，沒想到之後竟只花6小時就找到新工作，嚇得他直言「好猛的職業！」

搞笑片看到哭！女公務員「2點」致崩潰 過來人共鳴：人生從此不快樂

許多人對於公務員有美好想像，是福利多工作又清閒的鐵飯碗。不過一名女網友透露，成為公務員第2年，她看著搞笑影片莫名想哭，才發現自己因為工作自卑、焦慮、覺得力不從心。其他擔任公職的網友也深感共鳴，「連沒有什麼事發生的日子，我都覺得緊繃甚至害怕」、「我的人生也是從服公職後開始不快樂的」。

上晚班沒好處？妹子嘆只能睡到飽 過來人「狂列優勢」：光這點就超讚

上班族對於早班、晚班各有所好，一名女網友就透露，自己新工作上班時間是中午到晚上11點，雖然能夠睡到飽，但似乎沒有其他優點了，因此好奇發問「晚上班晚下班的好處在哪？」

這行好賺？親戚20歲兒爽開「百萬德系車」 過來人淚曝：一堆被欠款跑路

台灣薪資成長緩慢，引起許多人的抱怨，但有些產業仍是欣欣向榮。一名網友透露，自己發現鄰居從事室內裝修、包工程，薪水開得起百萬豪車，還有親戚做營造產業，小孩開著德系3、400萬的休旅車，讓他不禁感嘆「投胎投得好，果然很爽！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。