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搞笑片看到哭！女公務員「2點」致崩潰 過來人共鳴：人生從此不快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
女公務員搞笑片看到哭，才發現自己工作壓力大。示意圖／ingimage
女公務員搞笑片看到哭，才發現自己工作壓力大。示意圖／ingimage

許多人對於公務員有美好想像，是福利多工作又清閒的鐵飯碗。不過一名女網友透露，成為公務員第2年，她看著搞笑影片莫名想哭，才發現自己因為工作自卑、焦慮、覺得力不從心。其他擔任公職的網友也深感共鳴，「連沒有什麼事發生的日子，我都覺得緊繃甚至害怕」、「我的人生也是從服公職後開始不快樂的」。

原PO昨（10）日以「當公務員的第2年」為題，在Dcard公職版上發文表示，自認為人生一直都算快樂、是幸運的人，沒有經歷非常大的磨難，但有天睡前看搞笑影片卻突然想哭，覺得自己非常莫名其妙，「現在可知道，唯一不快樂的就只是工作上帶來的壓力，總覺得自卑、力不從心、常常的焦慮，而且這些情緒都是上任公職之後發生的事情，之前的工作不會有這種困擾」。

原PO指出，經歷討厭的主管調走、行事作風太強硬的長官被換掉、會擺態不尊重人的委辦人員離開，她理應要感謝和珍惜現在的工作環境，至少不會出現被架空、資訊不對等、瘋狂換業務的痛苦，「可是我的內心就好像一開始太用力了，已經燃盡的燒焦物」，她自認工作努力、心安理得，卻仍感到不快樂，對於離職後的未來也感到迷茫。

原PO坦言，每天工作僅應對各種人就很心累行政程序上的複雜和細節不受控，也讓她焦慮不已，她認為自己一直以來都在混亂中度過，崩潰直呼「一件事情開始、還沒有結束又來、又來、又來，好痛苦！」

貼文曝光後，釣出許多過來人回應，「我在教育局處感受跟妳差不多，連沒有什麼事發生的日子，我都覺得緊繃甚至害怕，感覺已經是一種創傷了」、「我的人生也是從服公職後開始不快樂的」、「目前正在進行關於職涯的團體諮商中，希望可以早日恢復健康的自己」、「才1年多的我已經想走了，但全家人多數都持反對意見」、「這是必經過程，當發現自己漸漸變無情，只想快速結案」。

不少網友直言，對於公職現行體制感到心累，「我也很希望能夠真正幫助到民眾，但是一堆的行政程序、長官真的是浪費時間，常常一件小事就要處理很久」、「整天猜測長官心裡想什麼，一堆流程要遵守，討論占的時間，永遠比真正做的事情還要多」、「如果是在一級機關，光是蓋章就沒完沒了，一件簡單的事要幾天甚至幾週後才能處理」、「小主管的意見、科室長官的意見、秘書意見、局處長的意見，諸如此類雜七雜八意見，過一關又一關，超級煩」。

也有網友提供建議，「可以嘗試找到下班時間，適合個人舒壓的方式，如運動、閱讀、旅遊等，取得生活與工作的平衡，才不會被每天累積的負能量壓垮」、「我開始工作時也是這樣，唯一建議，剛開始好好存錢，努力學習投資」、「下班時間能有逃離公職的目標，上下班都快樂多了，上班大小事漸漸看淡」、「公務員做不開心可以試試看商調，菜鳥的話能忍就忍吧，過了就是海闊天空」。

公務員 職場

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