這行好賺？親戚20歲兒爽開「百萬德系車」 過來人淚曝：一堆被欠款跑路

台灣薪資成長緩慢，引起許多人的抱怨，但有些產業仍是欣欣向榮。一名網友透露，自己發現鄰居從事室內裝修、包工程，薪水開得起百萬豪車，還有親戚做營造產業，小孩開著德系3、400萬的休旅車，讓他不禁感嘆「投胎投得好，果然很爽！」

原PO昨（10）日在臉書粉專「匿名3公社」發文表示，自己領4、5萬的死薪水，身邊兩位鄰居40多歲，從事室內裝修承包商，聽說利潤有1到3成，也就是說如果一案裝潢是1000萬，可以獲利100-300萬，而他們開的這些汽車加起來都快1000萬，手上都戴著3、50萬的名錶，讓原PO直喊羨慕，「原來包工程這麼好賺，這麼有利潤嗎！？」

原PO還指出，有位親戚做建設、營造還有土地開發，只知道對方的小孩20歲出頭，就在開德系3、400萬的休旅車，買一堆名牌包，不禁感嘆「投胎投得好，果然很爽！」

貼文發出後，不少網友直接打臉，「身為一個工程界的一份子，我可以說這個只是倖存者偏差，做到跑路的也是一狗票」、「包工程的請到款才是老闆，被跑路的一堆呢！」、「那是因為做到被欠款跑路的你看不到」、「你只看到成功賺錢，你看不到做到跑路，你不懂背後的成本風險」、「出事的話也是幾百萬在賠的」、「工程3成利潤是燒香拜佛，沒你想像那麼容易」、「人脈你有嗎？工班你有嗎？別看人過好日子，付出的心血你看不到」。

也有人分享辛酸，「我朋友也是跟你一樣的想法及說辭，他身邊的朋友也勸導他，人家是有鈔能力的人，咱們不是。硬是自己出來做，才發現沒鈔能力的下場可悲，被倒了50～80萬，對方還跑了」、「認識一個客戶一次賺了上億，開瑪莎拉蒂、上億的別墅，但那次的支票要半年後才能兌現，結果車賣掉，房屋抵押，還銀行利息，薪水付不出，壓了工人4個月的薪水，連飯都吃不起，瘦了20多公斤，還跑路兩個月怕被工人打」。