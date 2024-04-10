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求職者面試時提一問題是地雷？ 過來人曝：曾被人資警告別問

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「面試時不能問上一個人為何離職嗎？」面試示意圖。圖／Ingimage
一名網友好奇「面試時不能問上一個人為何離職嗎？」面試示意圖。圖／Ingimage

新鮮人在面試時，常常被人資問到「有什麼關於這份工作想知道的事情嗎？」對此，有過來人分享在面試問「上一個人為什麼離職？」人資擺臉色回應「不要問這個問題，這樣很容易影響到自己的想法，最後產生偏見」，讓她疑惑「大家都會問這個問題嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她去面試時詢問了「上一個人為什麼離職？」卻被人資擺臉色回應「我建議妳以後去別的公司別問這個問題，容易影響到妳自己的想法跟偏見」，讓原PO無奈表示「被兇完後，看來這間公司沒有希望錄取了，大家面試時都會問上一個人為何離職嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議「我還是會問耶，而且我覺得這個問題很重要，但我的問法會比較委婉：『我想了解這個職缺怎麼產生的？是因為部門擴編嗎？』」、「這是我必問的問題，就像人資可以問妳為什麼想離職，我為何不能問上個人為什麼離開？」、「不能問的話，那為什麼公司超愛問求職者『為什麼要從上一間離職？』」、「說真的這種問題也是白問，無論怎麼問，都得不到想要的答案，何必多此一舉？」、「我覺得是人資有問題，他自己不敢回答，又沒辦法話術妳，所以才惱羞成怒吧」、「我以前也有問，當時面試主管臉色超難看，後來才知道很多公司反感這個問題，也不會老實回答」、「我會問耶，這樣才知道自己能待多久」。

離職 面試

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