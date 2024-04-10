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職軍35歲「博士畢業」跳科技業年薪有150萬嗎？過來人：進台積至少2倍

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有名網友詢問，如果自己以35歲的年紀轉換跑道到科技業上班會不會起步太晚不好找工作？示意圖／ingimage
近日有名網友詢問，如果自己以35歲的年紀轉換跑道到科技業上班會不會起步太晚不好找工作？示意圖／ingimage

轉職是職涯上一大考驗，近日有名網友詢問，如果自己以35歲的年紀轉換跑道到科技業上班會不會起步太晚不好找工作？貼文一出吸引大批網友留言，紛紛表示以原PO條件根本不用擔心。

原PO在網路論壇Dcard上發文，他說自己大學畢業後成為職業軍人已經10年，期間他考上在職碩班，順利畢業後又繼續攻讀博士，目前是清大動機博班在讀中，預計35歲時畢業。雖然學歷傲人，但因為自己是職業軍人出身，加上博班畢業後已經要35、36歲，不確定這樣的年紀踏入科技業會不會稍嫌太晚、年薪有機會破150萬嗎？於是發文請教網友們的意見。

貼文下引來大量網友留言，不少人分享自身經驗，寬慰原PO有學歷、有實力年紀不是問題，「軍中的社會法則擺到職場上真的挺好用的，無論是半導體廠，IC公司都是」、「40歲前拿到博都很年輕，沒問題的」、「台積電博班畢業直接掛33職等（主任工程師），薪資低標250~300萬左右；聯電或力積電年薪再打個6折」、「我也是40歲才跳進科技業的博士，只是剛開始會比較辛苦，博士建立起的能力和經驗在科技業還是有優勢的」、「半導體稍難，理由是科系與技能組不完全匹配、年齡也稍大；軍工業很有機會，軍體系出身加上動機博，這種黃金組合市場上太稀缺」。

留言處也有網友藉此分析近年博士學歷在台積電的薪酬，有網友分享去年博士新人月薪統一為7.95萬，但今年調薪月薪應該有8萬，「一年分紅抓保S就是20個月，薪水＋基本的保14個月共34個月，懶人包：80k×34個月＝272萬年薪（博士新人中位數）」；不過也有網友指出，重點是要錄取台積電或是其他一線IC大廠的職缺，不然還不如碩士畢業就工作。

博士生 台積電 求職 科技業

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