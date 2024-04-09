女上班族怨在台北當「光鮮亮麗窮光蛋」 過來人曝：薪水沒5萬別北漂

台北市有許多工作機會，往往吸引許多年輕人北漂。不過日前有位女網友以「到台北市上班，真是越上越窮了」為題，指出在台北工作，她發現就算在信義區上班，薪資怎麼樣都破不了4萬元，每月生活費最多還會花到1萬9千元，也很難有向上發展的機會，讓原PO無奈表示「上個班很像在打BOSS，對外很操、對內一堆問題，我可以接受很操，但不能接受很操又沒錢」。

一名女網友在Dcard發文表示，她住在新北市，每天通勤來回信義區工作地點都要2.5小時，每天早上7:30出門，回家都要8:30了，有時加班就得11點才到家。原PO指出，她身為業務經理，常常要開車找客戶，雖然有做到業績，但發現老闆給的出車津貼、案子抽成，薪資仍沒辦法破4萬元。

她分析，每次只要去台北市上班，加上車錢、飯錢就會花1萬6千元至1萬9千元不等，還沒算上保養車子的費用。這讓原PO無奈表示「我在職4個月怎麼樣也成交了一些案子，比較小的案子就有10萬元，比較大的案子是80萬元左右，雖然我在信義區工作，但真的是個光鮮亮麗的窮光蛋，忽然覺得這個薪水我回老家工作，實拿還可以比較多」。

文末她好奇發問「有沒有人可以分享一下，如何找到一間真的好的公司？認真工作會賺錢的公司都具備哪些條件？我可以接受很操，但不能操沒錢的」。

貼文曝光後，許多網友建議「在北部薪資沒有5萬以上，真的存不到錢，還不如回來鄉下」、「我覺得妳可以考慮轉職科技業的產品經理，也是一樣要處理案子，如果英文或日文不錯，應該是滿加分的」、「可是我覺得如果離開雙北，薪水只有3萬以下，我寧願通勤去新北市上班」、「通勤太久了，換個工作吧」、「也不一定說要到鄉下啦，其實新北就差滿多的耶。雖然是看起來都是台北，但是真的差滿多的」、「只能說這種公司真的到處都有，還是想辦法提升自己換其他公司比較實在」、「工作真的還是需要一點運氣，找到一個真的有好制度的公司差很多」。