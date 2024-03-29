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他求職見老闆態度質疑「真的缺工嗎？」 苦主曝經驗：1人做3人份

聯合新聞網／ 綜合報導
缺工示意圖。聯合報系資料照片
缺工示意圖。聯合報系資料照片

以往「僧多粥少」，求職者比職缺還要多，但如今「缺工潮」卻是大逆轉，不少雇主反而急著尋找人才。有一名網友就抱怨面試了許多工作，卻沒一個錄取，讓他質疑「台灣真的缺工嗎？」

原PO在Dcard透露最近在找業務的工作，雖然面試機會很多，但多數公司都說急徵卻還是非常挑，也因此面試到最後一個也沒錄取。他覺得用人的主管很急，但他們上面的老闆卻好像一副「慢慢找，文組職缺隨便都找得到人，找不到就空著，我們公司很屌不怕沒人來」的感覺。

原PO還曾詢問在內部工作的員工，才得知很多職缺找了好一陣子都找不到人，公司堅持要找到完美的人選，這段期間就把業務量分擔給底下的人，搞得大家苦不堪言。這種情形也讓他無奈地說「還是說缺工其實只有工地跟服務業，一般辦公室工作其實沒有缺人，反而職缺還變少？」

貼文引起眾人討論，「因為不想多花錢養人+前面來應徵的人都是些怪人」、「缺的是奴隸，資方都想用低薪找人才」、「我覺得對文組缺的要求越來越高」、「缺奴工，最好是那種不用休息不支薪的」、「缺低薪工跟現場刻苦耐勞的工作而已，能坐辦公室誰會要離職」、「寧缺勿濫，這很正常吧」、「這篇真的推，面試到心累終於上岸」、「因為能力不夠好啊！真的能力好的是你選公司，不是公司選你」、「講真的，薪水要對才找得到要的人」。

還有過來人分享經驗談，「我上次就碰到一個用人主管想用，但是上面覺得應該可以找到更年輕、更便宜的人，所以寧願空著，也不用我。話說那個位子已經空了1年有了」、「我們就是苦主，離職同事就做3人份工作，現在做不完了」、「我這裡開高薪6萬也請不到人，現在的求職者也好挑」。

求職 面試

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