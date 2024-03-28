高齡母竹科工作被欺負、暈倒沒人扶 女兒遇「雙面工程師」搭訕直呼噁心

幸福職場可遇不可求。一名女網友在Dcard發文控訴，自己的媽媽在竹科擔任作業員，年歲已高並有先天性地中海貧血，不料竟在職場上飽受後輩欺負，而自己在某次出席媽媽公司活動後，更遇「雙面工程師」前來搭訕，然而她對媽媽的處境卻無能為力，掀起熱烈討論。

原PO表示，小時候因為爸爸外遇，在外面用媽媽的名義辦了卡借貸，害得媽媽滿身債務。為了養大三個小孩，媽媽不得不求份工作，不料卻在退休前被裁員了，最後還是又找了一份作業員工作，到竹科某間公司上班。

「媽媽已經不年輕了，還有先天性地中海貧血」，原PO控訴，媽媽有時候在公司昏倒不僅沒有人幫忙攙扶，甚至還會被某些在竹科半工半讀的學生，或初步社會的勢利眼女生欺負，更有同事偷懶把事情都推給媽媽做。

原PO更加碼痛批，當中有些工程師只會看外貌，聽了片面之詞就只會跟風。自己先前出席媽媽公司的活動後，竟還被工程師們搭訕，讓她直呼噁心，「要是不知道的情況下，還以為他們真的跟我媽關係很好」。

對此，原PO大嘆不想以偏概全，但也好奇「是不是竹科都這樣的風氣」？儘管仍有少數比較年長的同事會關心媽媽身體狀況，但面對職場上對長輩不禮貌的人卻也無能為力，自己除了跟媽媽的上司套好關係，只期盼媽媽能少受點欺負，讓原PO不禁覺得「自己很沒用」。

貼文一出，不少網友同情原PO媽媽的遭遇，紛紛留言安慰，「好難過，如果是我的媽媽被這樣對待心都碎了」、「以前在系統廠還真看過比這個狗血的事情，別小看旁人的冷眼旁觀，一堆怕惹事上身」、「這個世界就是這樣，沒錢、沒外表、沒實力就只能被欺負」；另一派網友則質疑文章真實性，「我的想法是，工程師會參與到產線的人員的日常？」、「暈倒沒人扶應該不太可能吧？連路邊的老人家蹲在地上都會幫忙叫救護車了，妳說沒有人扶…我是有滿腦子問號啦」。

不過在留言當中，有一名網友家中長輩也曾遇到相同經歷，但卻與原PO有不同見解。她指出，自己的媽媽曾因說話太直接因而得罪他人，但卻不自覺，自己縱然心疼，卻也不能保證當事者就沒有問題，認為可能還是要「看起因」。