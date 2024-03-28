薪水小偷？主管規定「只有休息時間能大號」 全網傻眼：直接檢舉

職場中若遇到不合理的規定，部分民眾會因為擔心被上層針對而不敢反抗。近日，有網友在「匿名公社」指出，公司主管最近要求某位女員工只能在特定時間上大號，讓他感到非常驚訝，因此發文詢問網友對此事件的看法。

原PO表示，自己是一名辦公室的內勤人員，日前公司主管竟理直氣壯的當眾規定某位女同事想大號時，只能在休息時間去，就算突然想拉肚子，也同樣只能在休息時間上廁所。他指出，主管還要求該女同事要控制大號的時間，讓全部人傻眼，於是他將事件經過寫下，好奇詢問大家的想法。

文章底下，不少網友怒批主管的行為，「人有三急，這很難忍吧！」、「請主管先力行，再要求」、「直接檢舉這個主管吧」、「違法，有證據可以檢舉」、「腸躁症路過…」；還有網友建議觀察主管本人是否有遵守該規定，原PO則回應「可以立馬回答你，沒有喔」。

但也有許多過來人指出，經常有薪水小偷會假借上廁所而摸魚，「我上班這邊就有一個去上廁所，不到15分鐘不會出來，想也知道就是拿手機進去玩」、「要看是否有摸魚的嫌疑或是否經常造成同事的困擾」、「屎遁的薪水小偷太多了…」、「作法是不對的，但的確有很多人假借大便去摸魚也是事實」。