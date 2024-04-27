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朋友少！最沒人脈的3大星座 天蠍高傲、摩羯孤僻、它太冷漠

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
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大家都知道，出門在外，有時候要靠朋友，因此朋友多是一件好事。但是有些人不擅於社交，人際關係往往不廣，甚至可以說很窄，搜狐網列出，12星座中有3個星座就是這樣，因為自身性格而被受限了。

天蠍座：

高傲的天蠍座可能是被誤解最多的星座之一，因為很多人都以為天蠍座高冷神秘，讓那些想和他們成為朋友的人敬而遠之，所以朋友向來都比較少。

摩羯座：

孤僻的摩羯座朋友一般都不太多，平時交往的都是認識了多年的老朋友，也不喜歡參加各種社交活動，這和他們孤僻的性格有關，他們喜歡獨處，享受一個人的時光。

水瓶座：

水瓶座的性格是有些冷淡的，更嚮往無拘無束的自由，在不喜歡的人和陌生人面前，表現得特別淡漠冷酷，以至於越來越多人認為他們不好相處，人脈圈也因此逐漸變窄。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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