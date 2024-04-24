最可怕枕邊人？12星座生氣時…天蠍牡羊暴怒、雙子水瓶冷暴力、這星座容易被情勒

最近戲劇《不夠善良的我們》掀起話題，親密如夫妻，吵架時往往更兇狠、更扎心。其實「戲如人生」，日前汪小菲槓上前妻大S、政壇夫妻家暴案，12星座和親密的人生氣時，也有不同的表達方式。有些星座直接炸開，有些星座逃避自責，有些星座則是一臉平靜看起來像沒事。

容易成為施暴性格： 這個群組脾氣來的時候，比較容易做出衝動的事情，自然容易變成會施暴的性格

▎天蠍座 火山爆發

天蠍陰沉多疑，讓人防不勝防。一旦被刺激，就如壓力鍋打開，會猛烈噴發出，他們自己都想不到的脾氣。他們的忍耐，都是為了下次脾氣能量的累積，就像火山一樣，累積的怒氣值太多的話，做出什麼事情，他們自己也很難克制。

▎牡羊座 直接發飆

牡羊座天生個性比較衝動，很多看不順眼的事情，就會怒火中燒。面對任何讓他們不滿的情況，理智很快就會被怒火吞沒。一旦被惹惱，他們的身體反應就是會很想發洩。這種魯莽蠻橫的發飆方式，容易讓他們陷入是非糾紛。

▎獅子座 捍衛自尊

獅子座自尊心強，喜歡發號施令。若有人挑戰他們的地位，即視為對他的挑釁。這就容易引起起獅子的怒火，所以這個時候的獅子座，也是毫無理智可言的，對他們來說，他們只是捍衛自己的地位，不會認為這樣的脾氣有什麼需要收斂的地方。

▎摩羯座 言語尖銳

當事情違背他們的高標準和期望時，摩羯座壓抑會突然爆發。摩羯座在發脾氣時不外顯，更傾向於用尖銳的言辭和冷漠的態度來表達不滿，甚至在某些情況下會透過私下的報復，來懲罰自己或他人。他們的脾氣看似不差，但是在累積起來，也是沒辦法克制的。

容易成為受害性格： 這組性格較為優柔寡斷，感情用事，有時候容易被影響，以至於較容易成為受害者性格。

▎雙魚座 沉浸委屈

雙魚座在發脾氣時，其方式通常不是直接或明顯的。反應多半是內向和被動的。當感到傷害或不滿時，面對委屆時，雙魚往往選擇逃避，用自我放逐的方式回避現實。久而久之，他們就會陷入自我放棄、自我哀悼的黑暗情緒，在自責自憐的負面情緒中沉沒。

▎巨蟹座 容易被情勒

巨蟹座外表看似堅強，內心其實蠻脆弱的，別人的無心之過，都可能引發他們的猜疑和自尊受創。這種爆發通常有著強烈的情感張力，並且表現出過度保護或操控的行為。但往往這樣的操控，也是會因為情感的影響，而反被操控，也因此容易成為受害性格的原因了。

▎處女座 自我否定

處女座對自我要求極高，他們的發脾氣通常是內向的，指責自己多於他人。長期的自我譴責和完美主義，導致他們長時間陷入自我否定和負面情緒的循環，容易陷入負面情緒泥淖。所以這樣的性格，很容易引發他人對他們的「煤氣燈效應」的操控。

▎天秤座 息事寧人

天秤座追求平衡與和諧，極度避免衝突，這使得他們在面對壓力或不公平時，常常選擇息事寧人。他們對人際關係的依賴性使得他們容易受到他人態度的影響。在衝突中，他們認為只要有一方妥協就可以解決，於是這也容易讓他們成為讓步的一方，而成為受害性格的無力性格。

容易成為旁觀性格： 通常在衝突中保持一定的距離，避免直接參與。他們傾向於觀察事態發展，而非積極介入。

▎水瓶座 冷漠批判

水瓶座人在發脾氣時，往往保持一種漠然的態度。他們傾向於不將怒火表現出來，選擇以冷靜和理性的方式處理問題。水瓶座的人可能會在心中積存不滿，並在適當的時候用一種論理和批判的方式來表達。他們的言詞可能帶有一絲諷刺，但他們會覺得，這是為了強調理性和正義，而不是為了傷害。

▎射手座 直言不諱

射手座在面對不滿時，常常會直言不諱的，說出真心話，因為對他們來說，既然你都惹我生氣了，我自然也不用憋屈，講一些場面話，不過他們通常不太愛管事，只在意自己舒不舒服，所以除非是真的已經阻礙了他的自由，否則一般來說他們是懶得去管別人太多的。

▎雙子座 雙關嘲諷

雙子座在表達不滿時非常巧妙。他們可能會用複雜的語言技巧來表達情緒，這包括諷刺或巧妙的雙關語。雙子座的人擅長用言辭遊戲來表達自己的怒氣，使對話仍然保持輕鬆，即便他們真的很不高興，所以這樣的人，自然是比較不會陷入無謂的衝突。

▎金牛座 自己消化

金牛座的人即便在極度不滿時，也會儘量隱忍。他們不喜歡公開發怒，更傾向於內心慢慢消化不滿。金牛座可能保持沉默或者簡短的回應來表達自己的怒氣。他們的脾氣往往不外露，而是透過不理會自己消化來處理情緒。所以他們自然也比較容易讓人覺得，對很多事情較不關心。

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