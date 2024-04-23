地震別怕！今天「武財神生日」命理師求籤台灣經濟：錢景一片光明
今日(23日)武財神生日，地震頻繁大家心生恐懼。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，小孟老師前往南投天官武財廟，請示武財神指示台灣未來經濟。
抽到44籖為益春留傘。（春天過後有人保護）
武財神示籤：
未來一年台灣「免驚」！，經濟前景一片光明，會有貴人尤其新興國家強烈跟台灣結合投資，籤中指出台灣中間逢進退，夾在美中之間，但是月出得光，台灣會再度發光，春天會得大運，雖然地震還會持續，但是地龍翻身，財運翻身。
籤中有指示君爾何故兩相疑，顯示不管疑中疑美，台灣都會是先進大國爭奪的地方尤其是對世界有利的半導體與Ai。
股市雖會有短暫波動但很快最會回穩，再創新高， 雖然如此投資人也不要追高。
此籤為屬木利春天，今年是木龍因此要求財的人，可以放木頭東西在家，或者竹筷子。
此籤貴人方位屬東方，也顯示日出東方台灣春天後還會在進大訂單。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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